لماذا ارتفعت إصابات ووفيات كورونا رغم تطعيم أكثر من مليار شخص؟ (فيديو)

قال الدكتور حسان الصواف استشاري أمراض الصدر والعناية المركزة إن السلالات الجديدة من كورونا تتميز بالانتشار السريع والفتك الكبير.

أكثر من مليار شخص تلقوا لقاح #كورونا .. فما أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات؟#المسائية pic.twitter.com/voxHZlEufV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2021

وردا على سؤال حول أسباب تزايد أعداد الإصابات بشكل قياسي رغم تلقي أكثر من مليار شخص جرعات لقاح ضد كورونا، قال الصواف للجزيرة مباشر “أولا لأن العالم بدأ ينسى الشروط الصحية مثل التباعد الجسدي والنظافة وكل الشروط الصحية التي كنا نتبعها في المراحل الأولى لانتشار المرض”.

وأضاف “كما أن المناسبات الاجتماعية والسياسية والدينية في بعض الدول أدت إلى إهمال المنظومة الصحية المتبعة”.

وتابع “يضاف إلى ذلك ظهور المتحورات الجديدة من كورونا والتي لها صفات الانتشار السريع والفتك الكبير”.

تسونامي كوفيد

وبشأن ما يميز هذه النسخ الجديدة قال الصواف “النسخة الهندية الجديدة التي أعلن عنها منذ أيام بدأ الحديث عنها منذ شهر مارس/ آذار الماضي، والآن وصلت نسبة الإصابة بها إلى 60% من الإصابات في الهند، وبالأمس ظهر متحور جديد ثلاثي الطفرة سريع الانتشار”.

وأضاف “النسخة الهندية أخذت المواصفات السيئة من النسخة البرازيلية ونسخة جنوب أفريقيا وأضافت إليها بعض التأثيرات الأخرى التي تؤدي إلى سهولة انتشارها واختراقها للأجسام”.

وتابع “هناك تسونامي كوفيد يضرب الهند، وهذه النسخة الجديدة شديدة الانتشار وشديدة الفتك”.

وعما إذا كان الفيروس سيستمر في التطور، قال الصواف “اكتشفوا أن الفيروس يطور نفسه، وكل فترة ستحدث نسخة جديدة، وينصح أن تقوم كل دولة بدراسة جينية أسبوعية للفيروس المنتشر بها لأنه أحيانا توجد تحورات ضعيفة، ولكن يوجد أخرى قوية وتنتشر بسرعة مثل الهندية”.

رقم قياسي

يذكر أن الهند سجلت رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الأحد بلغ 349 ألفا و691 إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192ألفا و311 وفاة.

وحذر خبراء من انهيار النظام الصحي في البلاد على خلفية الارتفاع الكبير في عدد المرضى الراقدين بالمشافي بعد الزيادة القياسية في عدد الإصابات.

وأعلنت السلطات الصحية السويسرية أمس السبت تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يعزى إليها الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.

كما أعلنت السلطات البلجيكية الخميس الماضي أن مجموعة من 20 طالب تمريض هنديا قدموا من باريس تأكدت إصابتهم بالنسخة الهندية.