إصابة المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بفيروس كورونا

أصيب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام البدري بفيروس كورونا وفق ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانا على صفحته الرسمية في فيسبوك أكد فيه ظهور مسحة طبية إيجابية أجراها البدري عقب إصابة ابنته بالفيروس.

وبحسب البيان فإن حسام البدري “يخضع حاليا للعزل المنزلي ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة”، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن البدري يقود منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ عام 2019، وخاض 8 مباريات فقط فاز في 5 منها وتعادل في 3 أخرى، فيما يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب، بالإضافة لتصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة كل من أنغولا وليبيا، في شهر يونيو/حزيران المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ومؤخرا، أصاب فيروس كورونا عددا من لاعبي كرة القدم في مصر أبرزهم: حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي ولاعب نادي الاتحاد السكندري حسام عاشور.

وتشهد مصر في الآونة الأخيرة تزايدا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا وفق الأرقام الرسمية حتى مساء السبت 221 ألفا و570 إصابة بالفيروس، بينها 12 ألفا و988 وفاة، و166ألفا و457 حالة تعاف.