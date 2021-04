مسؤول أمريكي: بايدن سيدعو مجموعة السبع للضغط على الصين بشأن أقلية الإيغور المسلمة

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستحث حلفاءها في مجموعة السبع على زيادة الضغط على الصين بسبب استخدام العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة.

وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيًا اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا في يونيو/حزيران، والذي يتوقع أن يركز على ما يراه تنافسًا استراتيجيًا بين “الديمقراطيات والدول الاستبدادية” وبصفة خاصة الصين.

وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي ونائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن اجتماع مجموعة السبع في كورنوول سيركز على الأمن الصحي، واستجابة اقتصادية متزامنة لجائحة كورونا، وإجراءات ملموسة بشأن تغير المناخ و”رفع مستوى القيم الديمقراطية المشتركة داخل مجموعة السبع”.

وأكد سينغ أن واشنطن اتخذت بالفعل إجراءات قوية ضد الصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، لكنها ستسعى لتوسيع الجهود مع حلفائها في مجموعة السبع.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وبريطانيا وكندا، الشهر الماضي، عقوبات مشتركة ضد مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

