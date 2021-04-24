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كيف ترى رسول الله في المنام؟ الداعية عمر عبد الكافي يجيب (فيديو)

محراب المسجد النبوي الشريف (مواقع التواصل)
محراب المسجد النبوي الشريف (مواقع التواصل)
24/4/2021-|آخر تحديث: 24/4/202112:16 PM (مكة المكرمة)

رؤية رسول الله في المنام أمنية يرجوها كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فماذا نفعل لنرى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرؤيا؟ وما الذي يقربنا لحب الرسول؟

يقول الداعية الإسلامي د. عمر عبد الكافي إن رؤيا الرسول رزق من الله، وليس معنى أنك لا ترى رسول الله في الرؤيا أنك رجل فاسق أو فاجر أو بعيد لا، كما ليس معنى أن تراه أنك رجل صالح.

وحكى قصة رجل رأى الرسول في المنام وذهب إلى الإمام أبي حنيفة وقال له “رأيت رسول الله في الرؤيا عريانًا فغطّيته”، فقال له أبو حنيفة “ليتك ما غطيته. إنك غطيت الحق”، فشهد الرجل بعد مدة شهادة زور ومات على ذلك.

وتابع “فالإنسان لا يفرح كثيرًا ولا يدًعي أنه يلجأ إلى المؤوّلين الذين أصبحوا أكثر من هموم المسلمين، ففي صدر الإسلام كان هناك 3 أو 4 مفسرين”.

واستطرد “بينما الآن يوجد عشرات الآلاف من المفسرين لأن الأمة نائمة فكثُرت الأحلام، فنسأل الله أن يحقق أحلامنا بعودتنا إلى دين الله عز وجل”.

وقال عبد الكافي “أكثروا من الصلاة على رسول الله واتباع منهجه يرزقكم الله وإيانا بأن نراه في الرؤيا، وقال صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقًا فإن الشيطان لا يتمثل بي”.

وعن التوسل إلى الله، قال إنه يكون بالأعمال الصالحة وهنا لا واسطة بين العبد وربه، يقول تعالى “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب…”.

وأكد أن ما يقربنا من حبنا للرسول هو اتباع المنهج وأن يرى الناس فينا جزءًا من رسول الله الذي اندمج مع الكون حتى سمع تسبيح الحصى فلما اندمج حن الجذع إليه ولما اندمج أعلن عن حبه لجبل أحد فكان يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع.

وتابع أنه كلما اقتربنا من حديقة وبساتين خلق رسول الله وبحر فيض كرم رسول الله تنزل علينا النفحات والخيرات.

واختتم بالقول “ما شقيت الأمة إلا بادعائها محبة رسول الله محبة نظرية لكن العنت الذي صنعناه لأنفسنا أبعدنا كثيرًا فلنقترب ونعد مرة أخرى”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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