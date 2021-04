عثروا على حطامها.. الجيش الإندونيسي يؤكد غرق غواصة على متنها العشرات (فيديو)

أكدت البحرية الإندونيسية اليوم السبت غرق الغواصة التي فُقدت قبالة بالي، محبطة الآمال حيال إمكانية إنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

وتضاءلت آمال نجاة الطاقم المكون من 53 فردا، إذ قال مسؤولون إن إمداداتهم من الأكسجين يفترض أنها نفدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفاد قائد البحرية الإندونيسية أن فريق البحث انتشل حطام “كري نانغالا 402” بما في ذلك أغراض من داخل المركبة، التي يعتقد أن احتياطاتها من الأوكسجين نفدت.

وتشارك سفن حربية وطائرات ومئات العسكريين في البحث عن الغواصة المنكوبة، وأفادت السلطات أن المركبة المصنوعة في ألمانيا كانت مزوّدة بأكسجين يكفي لمدة ثلاثة أيام بعد انقطاع الطاقة عنها، وانقضت هذه المهلة منذ وقت مبكر اليوم السبت.

وقال قائد البحرية للصحفيين “غيّرنا حالتها من غواصة مفقودة إلى غواصة غارقة، مضيفا أن الأغراض التي تم العثور عليها لا يمكن أن تكون لسفينة أخرى.

وأفاد بأنه “لا يمكن أن تكون الأغراض خرجت من الغواصة لولا وجود ضغط خارجي أو ما لم تكن منصة إطلاق الطوربيد لديها تعرّضت لأضرار”.

وعرض مسؤولون في سلاح البحرية عدة أجسام بينها قطعة من صاروخ طوربيد وقارورة شحم يستخدم لتليين منظارها، وعثروا كذلك على سجادة صلاة.

وقال قائد البحرية إن البحث عن الغواصة والبحارة سيتواصل لكنه نبّه إلى أن عمق المياه يجعل جهود الانتشال “خطيرة للغاية وصعبة”.

وفيما يتعلق باحتمال العثور على ناجين قال “لا نعرف وضع الضحايا إذ لم نعثر على أي منهم، لا يمكننا التكهّن” وأضاف “لكن مع اكتشاف هذه الأغراض، يمكنكم التوصل إلى استنتاجات”.

واختفت الغواصة، وهي واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، في وقت مبكر من يوم الأربعاء خلال تدريبات حية على الطوربيد قبالة الجزيرة السياحية.

وأشارت بقعة نفطية عثر عليها في المكان حيث يعتقد أن الغواصة غرقت إلى احتمال تعرض خزّان وقودها لأضرار، ما أثار المخاوف من كارثة مميتة.

وسرت مخاوف بأن تكون الغواصة تحطّمت بفعل ضغط المياه بعد أن نزلت إلى عمق يصل إلى 700 متر، أي أكثر بكثير من العمق الذي بنيت لتحمّله.

وكان من المقرر أن تجري السفينة تدريبات عندما طلبت إذنًا بالغوص، وسرعان ما فقد الاتصال معها.

