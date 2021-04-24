الجنرال محمد إدريس ديبي.. رئيس تشاد الجديد الذي ورث عن أبيه القيادة والأزمات

كان الجنرال محمد إدريس ديبي يستعد لتولي قيادة تشاد من والده في يوم من الأيام، لكن موت ديبي الأب في ساحة المعركة يعني أن ذلك اليوم جاء في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

ويقول محللون إنه على الرغم من أن قيادة الجيش أبدت مظاهر الوحدة عندما ظهر الجنرال البالغ من العمر 37 عاما على شاشة التلفزيون الوطني يوم الثلاثاء رئيسًا جديدًا للبلاد وقائدًا عامًا للجيش، فإن الحفاظ على تماسكها سيكون التحدي الرئيسي بالنسبة له.

فمعظم كبار الضباط هم من نفس جيل والده المتمرس في القتال، في حين يملك محمد إدريس ديبي، المعروف أيضًا باسم “محمد كاكا” بعض الخبرة العسكرية، لكن سيتعين عليه إظهار قوته بسرعة فيما تُصعد حركات مسلحة مختلفة من تحديها للحكومة.

قال المحلل المتخصص في شؤون تشاد جيروم توبيانا “كاكا لا يحظى إلا بدعم جانب من الجيش، إنه شاب وخلافًا لوالده لم يكن متمردًا قط”.

قوات تشادية في أحد شوارع العاصمة نجامينا (غيتي أرشيف)

مؤشر خطير

وفي مؤشر لا ينذر بالخير، وبعد أقل من 24 ساعة من تولي ديبي السلطة، ندد الجنرال إدريس عبد الرحمن ديكو، وهو ضابط في الخدمة وكان عضوا في حكومة ديبي الراحل، بسيطرة الجيش على مقاليد الأمور، وقال ديكو إنه يتحدث نيابة عن كثيرين من الضباط.

وقال رولان مارشال، باحث بارز في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي “القروش تحوم حول محمد، هناك بالفعل خلافات فيما بينهم حول كيفية تقاسم الغنائم”.

وبالإضافة إلى إقناع الجنرالات الأكبر سنًا، يتعين على محمد إدريس ديبي كذلك كسب تأييد الشعب الذي ألبته المعارضة على الحكم الاستبدادي المستمر منذ 30 عامًا.

وفي أول تصريحات له منذ توليه السلطة، حاول ديبي طمأنة التشاديين بأن المجلس العسكري لا ينوي التمسك بالسلطة ووعد بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا.

وقال يوم الأربعاء، متحدثًا بصوت هادئ بينما لم يرفع بصره “أود أن أؤكد أن السلطة السياسية ليست وظيفتنا” بينما لم يتحدث في جنازة والده يوم الجمعة، وتصفه سيرته الرسمية بأنه “متحفظ”.

خبرة قتالية

بعد تخرجه من الكلية العسكرية برتبة لفتنانت، خاض ديبي الابن أول تجربة قتالية له في بلدة أم دام بشرق تشاد في عام 2009، ضد المتمردين المدعومين من السودان، وفقًا لمحلل تشادي طلب عدم نشر اسمه.

وصعد ديبي سلم الرتب العسكرية بهدوء ولم يبرز اسمه إلا في عام 2013، كنائب لقائد القوات التشادية التي طاردت المسلحين إلى جانب القوات الفرنسية في شمال مالي، وشغل ديبي منصب الرجل الثاني في المهمة، بحسب سيرته الذاتية.

وفي عام 2018، عُين قائدًا للمديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة وهي قوة الأمن الخاصة التي غالبا ما يتم نشر أفرادها في بعثات أجنبية بمنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، حيث يقاتلون جماعة بوكو حرام النيجيرية.

قال الجنرال إبراهيم سليمان بشار نائبه السابق في القوة لرويترز “الجنرال محمد إدريس ديبي كان ضابطا شابًا لامعًا أثبت نفسه على الأرض، يتميز بالصرامة أثناء قيادته للعمليات ولكنه عطوف كذلك مع الجنود على الأرض”.

لكن المحلل والباحث البارز في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، قال إنه في مالي لم يكن سوى المتحدث باسم القوة التشادية.

وقال مارشال “أثبت كفاءة، لكن العديد من الضباط التشاديين كانوا يشعرون بالاستياء، كان يتحدث عن العمليات لكنه لم يكن الشخص الذي خاطر بحياته في أقصى الشمال” واتفق المحلل التشادي مع هذا الرأي.

وأوضح بالقول “لديه بعض الخبرة لكنه، على النقيض من والده، ليس مقاتلًا متمرسًا، سيكون من الصعب للغاية عليه أن ينال دعم الجيش، بنى والده سمعة طيبة ومسيرة مهنية بقتال، حسين حبري”.

إضافة إلى ذلك، فهناك القضايا العرقية، فالجيش يتألف من قبائل ومجموعات عرقية مختلفة، وكانت قاعدة أنصار ديبي الأب من قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها لكن حتى هذه بدأت تظهر داخلها علامات الانقسام.

قال فالنتين روبيليارد – محلل في مركز التحكم في المخاطر “كان على ديبي بالفعل أن يلعب لعبة توازن مع أفراد عشيرته، سيتعين على ابنه أن يفعل الشيء نفسه”.

علاوة على ذلك، فإن والدة ديبي تنتمي لعرقية “القرعان” وكذلك أغلب المتمردين الذين يحاربهم الجيش، قال مارشال “هذا ليس جيشًا متجانسًا، لا أتوقع أن يحافظ ابنه على تماسكه”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الدعم الفرنسي

وبوسع ديبي الابن أن يعول على دعم فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي تنشر أكثر من خمسة آلاف جندي في جميع أنحاء منطقة الساحل وتعتمد على القوات التشادية في التصدي للتهديد الإقليمي.

وجلس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجانب ديبي الابن في الجنازة.

وأشار مارشال إلى أن ابنًا آخر لإدريس ديبي هو عبد الكريم كان من الممكن أن يكون خيارًا، وقال “إنه ذكي ودرس في أكاديمية ويست بوينت لكن كان يُنظر إليه على أنه جشع للغاية حتى بين دائرة ديبي الأب المقربة”.

واختير محمد بسبب علاقاته الجيدة مع الفرنسيين نتيجة للفترة التي قضاها في مالي ولأنه كان قائدًا للقوة الخاصة، وقال مارشال “وضعوه هناك لأنه ابن إدريس ولأن الفرنسيين يحبونه”.

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي..”قلق عميق”

من جانبه أعرب الاتحاد الأفريقي مساء الجمعة عن “قلقه العميق” إزاء الوضع في تشاد حيث تولّى السلطة مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، مطالبًا بإعادة إرساء النظام المدني في أسرع وقت ممكن.

وأبدى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي- الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والسلام في المنظمة القاريّة- في بيان “قلقه العميق” إزاء تشكيل مجلس عسكري في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل.

ودعا القوات التشادية إلى “احترام التفويض والنظام الدستوري والانخراط بسرعة في عملية لإعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات المدنية”.

كما دعا المجلس في بيانه إلى “حوار وطني شامل” في تشاد، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة التشادي موسى فقي محمد بأن “تشكل على وجه السرعة بعثة رفيعة المستوى لتقصّي الحقائق” في تشاد.

وحذر البيان من أن الوضع في تشاد يشكل تهديدًا محتملاً للسلام والاستقرار في هذا البلد، كما لجيرانه وللقارة بأسرها.

إدريس ديبي الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً بقبضة من حديد، توفي بحسب الرئاسة التشادية متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في مواجهة المتمردين، وتوعّد المتمردون الذين يقول الجيش إنه تغلّب عليهم، باستئناف هجومهم على نجامينا.