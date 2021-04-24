أول اتصال بين أردوغان وبايدن منذ توليه الرئاسة.. وهذا ما اتفقا عليه

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا، الجمعة، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول اتصال مباشر بين زعيمي الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتم الاتصال الهاتفي الذي طال انتظاره بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تنصيب بايدن، وقبل يوم من إعلان واشنطن المتوقع اعترافها بما تسميه “إبادة الأرمن” أثناء الحرب العالمية الأولى. وهي خطوة من المحتمل أن تثير حفيظة أنقرة.

وقال البيت الأبيض في بيان “تحدث الرئيس بايدن اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقلا إليه حرصه على علاقة ثنائية بناءة مع مجالات أوسع للتعاون والإدارة الفعالة للخلافات”.

وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الاجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو/حزيران القادم لإجراء مناقشات أوسع حول العلاقات بين البلدين.

وقال بيان من الرئاسة التركية إن بايدن وأردوغان اتفقا على “الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية وأهمية العمل معا لبناء تعاون أقوى فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الطرفان”.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لبايدن أهمية حل قضايا مثل وجود حركة “غولن” في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وشدد الرئيس التركي على أن حل تلك القضايا مهم لنقل العلاقات التركية الأمريكية إلى مستويات أعلى.