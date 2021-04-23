“هيا حلال كده؟ أنا مشقتش بيها”.. مصرية متعففة تشعل منصات التواصل (فيديو)

أثارت سيدة مصرية بسيطة ظهرت في إحدى برامج المسابقات إعجاب الكثيرين عبر منصات التواصل لتعففها وحرصها على التأكد من مصدر المال الذي كسبته.

وكان المذيع المصري أحمد رأفت -والمعروف بمذيع الشارع- قد نشر على صفحته فقرة من برنامج المسابقات الذي يقدمه في رمضان لهذه السيدة، إذ يهدف البرنامج لمساعدة بعض المحتاجين من خلال توجيه أسئلة سهلة لهم ثم إعطائهم مبالغ من المال.

وكتب المذيع معلقًا على الفيديو “صدمتنا من رد فعلها، سألتنا الفلوس دي حلال ولا حرام قبل ما تأخذهم”.

ورغم حاجة هذه السيدة الشديدة للمال لأنها تربي أيتامًا كما تقول فإنها كانت حريصة كل الحرص على ألا تأخذ ما تعتقد أنه ليس من حقها لأنها لم “تشقى به”، على حد تعبيرها.

وحظي المقطع بتفاعل واسع عبر المنصات المصرية والعربية وكتب أحد المدونين “الفيديو دا أهم فيديو تشوفه في رمضان السنة دي، ورسائله مزلزلة لقيم كثيرة سائدة وظاهرة وصوتها عالي في المجتمع”.

وأضاف “صفعة على وجه الغرور والاستحلال والتباهي والشره، ونموذج مبهر للتعفف والحرص على المطعم الحلال والطيبة والرضا والطاقة الروحية الجميلة العابرة للزمان والمكان”.

سبحانك يارب..

هي حلال كدا ؟!

اللي بيتحروا الحلال والحرام هما الطبقة الشقيانة اللي بيجروا علي لقمة عيش حلال..

ربنا يرزقهم من فضله ويجعل كل شقاهم في ميزان حسناتهم https://t.co/PMTX71aEsk — ‏✨عَنان (@LoOlaAnan) April 23, 2021

وكتبت إحدى المغردات “هالفيديو إهداء لكل فاسد استنفع من مكانه برشوة ولا مناقصة ولا أخذ بدل ما يستحقه ولا بصم وما داوم ومعاشه كامل. ياليت يجاوب نفسه: هي حلال كده؟”

وأعاد كثيرون نشر المقطع مستشهدين بالآية القرآنية من سورة البقرة “لِلفُقَراءِ الَّذينَ أُحصِروا في سَبيلِ اللَّهِ لا يَستَطيعونَ ضَربًا فِي الأَرضِ يَحسَبُهُمُ الجاهِلُ أَغنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعرِفُهُم بِسيماهُم لا يَسأَلونَ النّاسَ إِلحافًا وَما تُنفِقوا مِن خَيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ”.

تعيش في كبَد .. ولكن قلة مثلها ينامون براحة! pic.twitter.com/8V9LgSG5i0 — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 23, 2021

"هي حلال كده ؟؟ عشان أنا ماشقيتش بيها" هالفيديو إهداء لكل فاسد استنفع من مكانه برشوة والا مناقصة والا أخذ بدل ما يستحقه والا بصم وماداوم ومعاشه كامل . ياليت يجاوب نفسه : هي حلال كده؟ pic.twitter.com/GkA6KmCwx5 — حِصـــة الخَــــالد (@Ooussa) April 22, 2021