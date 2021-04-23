قرر إنذار لاعب بالبطاقة الصفراء.. مفاجأة تصدم الحكم أثناء المباراة (فيديو)

شهدت مباراة الجولة الـ 24 من الدوري البلغاري الأول لكرة القدم بين فريقي تسارسكو سيلو وسسكا صوفيا موقفًا غريبًا ومحرجًا تعرض له حكم اللقاء.

وفي الدقيقة 63 من المباراة، أراد الحكم رادوسلاف جيدجينوف الحصول على بطاقة صفراء لمعاقبة مدافع تسارسكو سيلو، إيفايلو ماركوف.

لكنه فوجئ بعدم وجود البطاقات معه فعلى ما يبدو أنه تركها في غرفة خلع الملابس أثناء الاستراحة.

وما كان من الحكم إلا أن لفت انتباه اللاعب وطلب منه انتظار مصيره ثم ركض إلى الحكم الاحتياطي الذي قام بتسليمه بطاقات بديلة.

وانتهت المباراة بفوز فريق تسارسكو سيلو بهدفين مقابل هدف واحد للفريق المنافس. وبلغاريا دولة تقع جنوب شرقي أوربا تطل على البحر الأسود من الجهة الغربية.