البث الحي
الأخبار|بلغاريا

قرر إنذار لاعب بالبطاقة الصفراء.. مفاجأة تصدم الحكم أثناء المباراة (فيديو)

لقطة من المباراة حيث تعرض الحكم للموقف المحرج (مواقع التواصل)
لقطة من المباراة حيث تعرض الحكم للموقف المحرج (مواقع التواصل)
23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202104:06 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة الجولة الـ 24 من الدوري البلغاري الأول لكرة القدم بين فريقي تسارسكو سيلو وسسكا صوفيا موقفًا غريبًا ومحرجًا تعرض له حكم اللقاء.

وفي الدقيقة 63 من المباراة، أراد الحكم رادوسلاف جيدجينوف الحصول على بطاقة صفراء لمعاقبة مدافع تسارسكو سيلو، إيفايلو ماركوف.

لكنه فوجئ بعدم وجود البطاقات معه فعلى ما يبدو أنه تركها في غرفة خلع الملابس أثناء الاستراحة.

وما كان من الحكم إلا أن لفت انتباه اللاعب وطلب منه انتظار مصيره ثم ركض إلى الحكم الاحتياطي الذي قام بتسليمه بطاقات بديلة.

وانتهت المباراة بفوز فريق تسارسكو سيلو بهدفين مقابل هدف واحد للفريق المنافس. وبلغاريا دولة تقع جنوب شرقي أوربا تطل على البحر الأسود من الجهة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

السودان: إثيوبيا رفضت دعوة حمدوك لعقد قمة بشأن سد النهضة وسنلجأ للقانون الدولي

وزير الري السوداني ياسر عباس (سونا)

“هيا حلال كده؟ أنا مشقتش بيها”.. مصرية متعففة تشعل منصات التواصل (فيديو)

رغم حاجتها الشديدة للمال لأنها تربي أيتاما فإنها حريصة على ألا تأخذ ما تعتقد أنه ليس من حقها (مواقع التواصل)

شركة التأمين على السفينة إيفر جيفن: قدمنا استئنافا لمحكمة مصرية ضد احتجاز السفينة

السفينة الجانحة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفر غرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع (رويترز)

استغاثة أهالي قرية مصرية من انقطاع مياه الشرب لشهور كل عام (فيديو)

يلجأ الأهالي إلى مياة الترعة الملوثة لأغراض التنظيف والاستحمام (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

يمني ينشر الإسلام بطريقة مبتكرة في شوارع أمستردام (فيديو)

الناشط اليمني عبد العليم العامري في لقائه بعدد من الشباب الهولندي (مواقع التواصل الاجتماعي)

سد النهضة.. ما خيارات مصر لضمان عدم الإضرار بحقوقها المائية؟ السفير حسين هريدي يجيب (فيديو)

لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

د. عمر عبد الكافي: هكذا يجب أن يتعامل المسلم مع الإساءات المتكررة للرسول (فيديو)

الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي (الجزيرة مباشر)

مصر.. سخرية واسعة من مشهد لضابط “أمن دولة” في مسلسل “الاختيار 2”

المسلسل أظهر ضباط الشرطة خلاف الواقع الذي يراه النشطاء (مواقع التواصل)