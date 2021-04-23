البث الحي
الأخبار|فرنسا

د. عمر عبد الكافي: هكذا يجب أن يتعامل المسلم مع الإساءات المتكررة للرسول (فيديو)

الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي (الجزيرة مباشر)
الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي (الجزيرة مباشر)
23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202102:12 PM (مكة المكرمة)

رغم مرور نحو 6 أشهر على أزمة الرسوم المسيئة للنبي في فرنسا لا تزال حملات (مقاطعة المنتجات الفرنسية) متصدرة منصات التواصل في عدد من الدول العربية والإسلامية، فما رأي الدكتور عمر عبد الكافي في ذلك؟

يقول الدكتور عبد الكافي للجزيرة مباشر “أؤيد دعوات المقاطعة تمامًا وأرى أنها الوسيلة الطبيعية التي يثور بها المسلم من أجل الحفاظ على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يدركها الآخر ويتهجم عليّ وعلى مقدساتي لأنها ببساطة وسيلة فعالة ويتأثر بها”.

ويضيف “هذه المقاطعة لا تدل على كراهيتنا للآخر كإنسان وإنما هي رد فعل على عمله المسيء لي ولديني، فالآخر هو الذي ينكرني كمسلم، بينما لا يجوز لمسلم أن ينكر وجود موسى أو عيسى عليهما السلام، ولا فرق لدينا بين عربي وأعجمي ولا أسود وأبيض إلا بالتقوى”.

كيفية تعامل المسلمين مع الإساءات المتكررة للنبي؟

يقول الدكتور عبد الكافي إنه إذا رأى الذين يكرهون الإسلام ويسيئون لنبيه المسلمين وهم يطبقون أخلاقه وسنته تطبيقًا تامًا فسيكون ذلك أعظم رد عليهم، فيجب أن نحمي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بأن نظهر أخلاقه فينا حتى يحترمنا الناس ويتوقف المسيء لنا منهم.

ويضيف “أما الردود العاطفية التي تصدر من البعض بينما يرى العالم تأخرنا وتخلفنا وعدم محافظتنا على أبسط السنن مثل نظافة الشوارع فهذا خطأ كبير ولا يجوز”.

ويتابع “الذين يظنون أن الدفاع بالكلمات والمحاضرات والندوات والتهجم على الغرب فليس هذا دفاعًا عمليًا ولا فعل العقلاء، لأن العقلاء الحقيقيون هم من يضعون الأمور في نصابها”.

ومن صفات المسلم العاقل -كما يرى الدكتور عبد الكافي- أنه يعامل الآخرين باعتبارهم أصنافا ثلاثة: من يكبره سنًا ومن هم في عمره ومن يصغره سنًا، فالذي يكبره عمرًا يعامله كأبيه فيبره، والذي في عمره كأخيه فيحسن إليه، والذي يصغره سنًا يعامله كابنه فيعطف عليه، وعلى هذا النحو تصل للآخرين أخلاقنا وكيفية تعاملنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

رمضان شهر القرآن

يُعدّ شهر رمضان من أكثر شهور السنة بركة، فقد اختصه الله بأن أُنزل فيه القرآن الكريم، وكان جبريل عليه السلام يُدارس النبي ﷺ القرآن في رمضان، مما يدلّل على استحباب مُدارسة القرآن وتلاوته في رمضان.

المزيد من الأخبار

الحريات الدينية حول العالم.. مسؤول أمريكي يكشف مفاجأة بشأن السودان (فيديو)

“القدس تنتفض”.. تصاعد المواجهات بمحيط البلدة القديمة وإصابة أكثر من مئة فلسطيني

وسم "القدس تنتفض" تصر منصات التواصل العربية تضامنًا مع الفلسطينيين (مواقع التواصل)

سد النهضة.. ما خيارات مصر لضمان عدم الإضرار بحقوقها المائية؟ السفير حسين هريدي يجيب (فيديو)

لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

حفتر والمرتزقة ومشكلة تشاد.. قائد ميداني يكشف ما يحدث في الجنوب الليبي (فيديو)

(وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

يمني ينشر الإسلام بطريقة مبتكرة في شوارع أمستردام (فيديو)

الناشط اليمني عبد العليم العامري في لقائه بعدد من الشباب الهولندي (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصر.. سخرية واسعة من مشهد لضابط “أمن دولة” في مسلسل “الاختيار 2”

المسلسل أظهر ضباط الشرطة خلاف الواقع الذي يراه النشطاء (مواقع التواصل)

الاحتلال يسلم جثمان طفل فلسطيني لأهله بعد احتجازه 3 أعوام (فيديو)

الطفل الفلسطيني يوسف أبو جزر (مواقع التواصل الإجتماعي)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن