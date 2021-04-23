كورونا.. الهند تسجل زيادة قياسية عالميا وطوكيو تعلن الطوارئ القصوى (فيديو)

سجلت الهند اليوم الجمعة أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي تجاوزت 330 ألف مصاب، بينما أعلنت اليابان الطوارئ ضمن جهود مستميتة لاحتواء موجة جديدة من الوباء قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.

ويكافح النظام الصحي المنهك في الهند لاستيعاب المصابين ومواجهة حوادث متكررة. وقفزت الوفيات بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية بمستوى قياسي حيث قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 2263 وفاة.

يأتي ذلك بينما حذر المسؤولون في شمال البلاد وغربها ، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.

قفزت الوفيات في الهند بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى مستوى قياسي (رويترز)

جاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى كوفيد-19 وأودى بحياة 13 شخصا اليوم الجمعة، في أحدث حادث تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا في الهند.

وتوفي 22 مصابا في مستشفى حكومي في مهاراشترا بعد انقطاع إمدادات الأكسجين إثر تسرب في الخزان يوم الأربعاء، كما توفي ما لا يقل عن تسعة مصابين في حريق اندلع في أحد مستشفيات مومباي في 26 مارس /آذار.

ويعاني النظام الصحي الهندي المتقادم من نقص التمويل، وفي مواجهة هذه الموجة الوبائية الحادة الثانية، ويحتاج بشدة إلى الأدوية والأكسجين للمرضى الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

حريق يودي بحياة 13 مصابا بمرض كورونا في الهند(رويترز)

حصيلة قياسية

وسجلت الهند 332 ألف و730 إصابة يومية جديدة اليوم الجمعة مقارنة مع 314 ألف و835 أمس عندما بلغت الإصابات رقما قياسيا تجاوز أعلى عدد إصابات عالمية سجلته الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني عندما رصدت 297 ألف و430 إصابة.

ونسبت هذه الزيادة جزئيا إلى “طفرة مزدوجة” للفيروس وتجمعات حاشدة مثل مهرجان هندوسي، في هاريدوار – شمال- حيث تدفق حوالي 25 مليون هندوسي معظمهم بلا كمامات وبلا مراعاة لقواعد التباعد، منذ يناير/كانون الثاني حتى مطلع الشهر الجاري.

وما زالت العاصمة نيودلهي من المدن الأكثر تضررا وتسجل فيها مئات الآلاف من الإصابات الجديدة مع دخول عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة.

وأصبحت إمدادات الأكسجين الطبي وأسرة المستشفيات شحيحة حيث وضعت المستشفيات الكبيرة إعلانات قالت فيها إنها ليس لديها أي متسع للمزيد من المرضى، وتم نشر الشرطة لتأمين إمدادات الأكسجين.

مستشفيات الهند تواجه خطر نفاد الأكسجين (رويترز)

ونشرت شركة (ماكس هيلث كير) التي تدير شبكات مستشفيات في شمال الهند وغربها استغاثة على تويتر اليوم الجمعة لطلب إمدادات أكسجين طارئة لمستشفياتها في دلهي.

وتقوم شاحنات صهاريج لنقل الأكسجين الطبي بتزويد ولايات عديدة في جميع انحاء البلاد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في وقت بدأت طائرات شحن تابعة للقوات الجوية توصيل ناقلات الأكسجين الكبيرة إلى الأماكن التي تعاني من نقص.

وبدأت الهند، وهي منتج رئيسي للقاحات، حملة تطعيم لكن لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى نسبة ضئيلة من السكان.

اليابان تعلن حالة الطوارئ القصوى لوقف انتشار فيروس كورونا (رويترز)

اليابان تعلن الطوارئ القصوى

في ذات الشأن أعلنت اليابان اليوم الجمعة حالة طوارئ “قصوى وقصيرة الأجل” في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين في الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهودا مستميتة لاحتواء موجة جديدة من وباء كورونا قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.

وقال رئيس وزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ” قررنا اليوم إعلان حالة طوارئ في محافظات طوكيو، وكيوتو، أوساكا وهيوغو” مشيرا إلى تزايد الاصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس.

وأوضح وزير الاقتصاد، أنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 11 مايو/ أيار ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات فضلا عن إقامة المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.

وأوضح أن مخالفة هذه القيود سيؤدي إلى فرض إجراءات عقابية طبقا لقانون جرى تعديله أخيرا ، وقال “نحن مضطرون تماما لتقييد حركة الناس وعلينا تنفيذ ذلك بشكل صارم”.