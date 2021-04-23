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حفتر والمرتزقة ومشكلة تشاد.. قائد ميداني يكشف ما يحدث في الجنوب الليبي (فيديو)

23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202111:23 AM (مكة المكرمة)

قال القائد الميداني بالحرس الوطني الليبي العقيد محمد دوه، إن مشكلة ليبيا تكمن في اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومن معه، وأكد أن مشكلة تشاد تؤثر على الأمن في الجنوب الليبي.

وأوضح في مقابلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أن مشكلة الجنوب الليبي تكمن في عدم سيطرة الحكومة في طرابلس عليه، وأنه كانت توجد به منذ السبعينات في عهد النظام السابق العديد من المليشيات والحركات المسلحة.

وعن الخطة المطروحة لتأمين الجنوب الليبي قال العقيد دوه، إن الحكومة الجديدة سترسل القوات إلى هذه المناطق لتحريرها من كل الوجود الأجنبي المتمثل في المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية الأخرى.

الوضع في تشاد

كان الجيش في تشاد أعلن يوم الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو (68 عامًا) الذي يحكم البلاد منذ 30 سنة، في معارك ضد حركات مسلحة في شمال البلاد.

وقال إن مجلسا عسكريا قد تشكل لتولي السلطة في البلاد بقيادة نجل ديبي الذي يقود الحرس الرئاسي، وأن المجلس الانتقالي سيدير شؤون البلاد لمدة 18 شهرًا وسيعلن ميثاقا بشأن حل البرلمان والحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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