تركيا تعتقل العشرات وتخاطب الإنتربول إثر عملية احتيال ضخمة

أصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فر وبحوزته مليارا دولار من أموال المستثمرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.

كما اعتقلت الشرطة 62 شخصا في عمليات دهم، الجمعة، لاحتمال ارتباطهم بشركة “ثوديكس” التي ترأسها رجل الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير.

وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة أن النيابة تحقق بشأن أوزير بتهمتي “الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية”.

ونشر مسؤولو أمن أتراك، الخميس، صورة له أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار إسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها.

وأكدت مصادر أمنية لاحقا أن أوزير، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاما، وصل إلى ألبانيا.

وعلّقت منصة “ثوديكس” التداول بعدما نشرت رسالة غامضة، الأربعاء، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده.

لقطة من كاميرا للمراقبة تظهر فاروق عند قسم الجوازات في مطار اسطنبول (وكالة دميرورين للأنباء)

وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها مليارا دولار من 391 ألف مستثمر.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألباني بليدر جوجي، مساء الخميس، من أجل القاء القبض على أوزير وتسليمه إلى تركيا.

ومنصة “ثوديكس” (Thodex) هي بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، وكانت تعمل بموجب ترخيص في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي حظر مؤخرا استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، لافتا إلى إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.