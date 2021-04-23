“القدس تنتفض”.. تصاعد المواجهات بمحيط البلدة القديمة وإصابة أكثر من مئة فلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بينما تصدر وسم (#القدس_تنتفض) منصات التواصل عربيا.

وأكد الهلال الأحمر أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الفلسطينيين، مما أدى لإصابة 105، نقل 30 منهم إلى مستشفيات القدس لتلقي العلاج.

شاب فلسطيني يوثق بالكاميرا لحظة استهدافه من جندي إسرائيلي#القدس #فلسطين pic.twitter.com/8BshdlNG29 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2021

ووثقت الكاميرات ومقاطع مصورة اعتداءات قوات الاحتلال بالهُري وقنابل الصوت على عشرات الفلسطينيين في مناطق باب العامود وباب الساهرة والمصرارة في القدس.

وفجر اليوم الجمعة، حاول عشرات المستوطنين الإسرائيليين الاعتداء على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وذلك برمي الحجارة عليها بالإضافة إلى تحطيم زجاج عشرات السيارات وإعطاب إطارات أخرى في شارع المطران، وفق شهود عيان.

ليلة عظيمة من ليالي القدس في مواجهتها لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. كلما هتف الفلسطينيون "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى"، شعر الغزاة بالأرض تتزلزل من تحت أقدامهم، فهنا عنوان مشروعهم وأسطورته. سلام على القدس وعمّارها والمدافعين عنها، والعار لمن تواطأ مع محتليها.#القدس_تنتفض pic.twitter.com/ucDptGgMtZ — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 23, 2021

وفي حي التلة الفرنسية بالقدس، اعتدى مستوطنون يهود على فلسطينيين. وأججت الاعتداءات الإسرائيلية مشاعر الغضب عربيًا وإسلاميًا عبر منصات التواصل، ووثق ناشطون عبرها اعتداءات الاحتلال على المقدسيين وعبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين والقدس.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب تحت حماية الاحتلال.

وناشدت المجتمع الدولي لحماية أبناء القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير.

ملخص ما جرى:

المستوطنون ومنظمة (لاهاڤا) الإرهابية انطلقت كي تقتحم باب العامود كما توعدت لتحمي "الشرف القومي".. لكنها فشلت حتى في الوصول إليه بسبب غضبة شباب #القدس.

انطقوها بأعلى صوت.. وانشروها في وجه كل متخاذل:

🚨 المستوطنون لم يصلوا باب العامود 🚨#هبة_باب_العامود#القدس_تنتفض — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) April 23, 2021

وكانت قوات الاحتلال عززت وجودها في البلدة القديمة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة عقب أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى.

وجاء ذلك بزعم منع الاحتكاك بين المصلين ومستوطنين كانوا قد حشدوا للاعتداء على الفلسطينيين، بحجة الرد على اعتداء فلسطيني حدث قبل أيام.

مش قادرة أتخطى جمال الفيديو

يا الله الشجاعة والقوة والهيبة الموجودة بشباب القدس الكون كله ما عنده ربعها، الله يحميهم ويسدد خطاهم#القدس_تنتفض pic.twitter.com/DiNQcukXSk — Bayan 🐈 (@Bayan_samara1) April 23, 2021

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات المستوطنين المنتمين لحركة لاهافا المتطرفة، حاولوا الوصول إلى منطقة باب العامود مرددين هتافات معادية للعرب ومهددين بقتل الفلسطينيين، لكن شرطة الاحتلال منعتهم.

ومنذ بداية شهر رمضان تشهد القدس وبخاصة المسجد الأقصى مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية بسبب محاولات الاحتلال منع الفعاليات الرمضانية السنوية في المدينة.

حمى الله القدس من كل احتلال وظلم وبغي وعدوان..

وحمى الله شباب وشابات القدس..

#القدس_تنتفض — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 23, 2021

الله حيهم كسر ✌️🔥 فلسطينيون يحطمون عظام مستوطن حاول الهجوم عليهم بالقدس المحتلة#القدس #القدس_تنتفض pic.twitter.com/saYcy1MMHj — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 22, 2021

مستوطنون يتوعدون بحرق العرب .. والفلسطينيون يعلنون ثورة بالقدس المحتلة، عشرات الإصابات والاعتقالات وحرق مركبات المستوطنين وتكسير كاميرات للمراقبة، والمواجهات على أشدها.#القدس #القدس_تنتفض pic.twitter.com/lTjIJ6AY3c — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 22, 2021