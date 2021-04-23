البث الحي
الأخبار|فلسطين

“القدس تنتفض”.. تصاعد المواجهات بمحيط البلدة القديمة وإصابة أكثر من مئة فلسطيني

23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202102:13 PM (مكة المكرمة)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 100 فلسطيني أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بينما تصدر وسم (#القدس_تنتفض) منصات التواصل عربيا.

وأكد الهلال الأحمر أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الفلسطينيين، مما أدى لإصابة 105، نقل 30 منهم إلى مستشفيات القدس لتلقي العلاج.

ووثقت الكاميرات ومقاطع مصورة اعتداءات قوات الاحتلال بالهُري وقنابل الصوت على عشرات الفلسطينيين في مناطق باب العامود وباب الساهرة والمصرارة في القدس.

وفجر اليوم الجمعة، حاول عشرات المستوطنين الإسرائيليين الاعتداء على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وذلك برمي الحجارة عليها بالإضافة إلى تحطيم زجاج عشرات السيارات وإعطاب إطارات أخرى في شارع المطران، وفق شهود عيان.

وفي حي التلة الفرنسية بالقدس، اعتدى مستوطنون يهود على فلسطينيين. وأججت الاعتداءات الإسرائيلية مشاعر الغضب عربيًا وإسلاميًا عبر منصات التواصل، ووثق ناشطون عبرها اعتداءات الاحتلال على المقدسيين وعبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين والقدس.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب تحت حماية الاحتلال.

وناشدت المجتمع الدولي لحماية أبناء القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير.

وكانت قوات الاحتلال عززت وجودها في البلدة القديمة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة عقب أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى.

وجاء ذلك بزعم منع الاحتكاك بين المصلين ومستوطنين كانوا قد حشدوا للاعتداء على الفلسطينيين، بحجة الرد على اعتداء فلسطيني حدث قبل أيام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات المستوطنين المنتمين لحركة لاهافا المتطرفة، حاولوا الوصول إلى منطقة باب العامود مرددين هتافات معادية للعرب ومهددين بقتل الفلسطينيين، لكن شرطة الاحتلال منعتهم.

ومنذ بداية شهر رمضان تشهد القدس وبخاصة المسجد الأقصى مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية بسبب محاولات الاحتلال منع الفعاليات الرمضانية السنوية في المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

خطيب الأقصى: الأجواء العربية لا تدعم القدس ولهذه الأسباب يستهدف الاحتلال حي سلوان (فيديو)

قال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري إن الأجواء العامة في الدول العربية غير مشجعة وغير داعمة للقدس، والفلسطينيون يدركون أن البوصلة قد انحرفت عن القدس نتيجة التطبيع.

10/4/2021

ماريا كلارا.. ابنة راهبة سابقة اختارت الإسلام والدعوة إليه في القدس والأمريكيتين (فيديو)

نشأت ماريا كلارا في أمريكا الجنوبية، من أب فلسطيني مسلم وأم من باراغواي. كانت والدتها راهبة لمدة 17 عاما قبل أن تتزوج من والدها، ولذلك كانت تعلمها وشقيقها مبادئ الدين المسيحي في صغرهما.

19/4/2021
المزيد من الأخبار

د. عمر عبد الكافي: هكذا يجب أن يتعامل المسلم مع الإساءات المتكررة للرسول (فيديو)

الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي (الجزيرة مباشر)

الحريات الدينية حول العالم.. مسؤول أمريكي يكشف مفاجأة بشأن السودان (فيديو)

سد النهضة.. ما خيارات مصر لضمان عدم الإضرار بحقوقها المائية؟ السفير حسين هريدي يجيب (فيديو)

لقطات حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

حفتر والمرتزقة ومشكلة تشاد.. قائد ميداني يكشف ما يحدث في الجنوب الليبي (فيديو)

(وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

يمني ينشر الإسلام بطريقة مبتكرة في شوارع أمستردام (فيديو)

الناشط اليمني عبد العليم العامري في لقائه بعدد من الشباب الهولندي (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصر.. سخرية واسعة من مشهد لضابط “أمن دولة” في مسلسل “الاختيار 2”

المسلسل أظهر ضباط الشرطة خلاف الواقع الذي يراه النشطاء (مواقع التواصل)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن

رسالة من السيسي إلي قيس سعيد بشأن أزمة سد النهضة (فيديو)

الرئيس التونسي (يمين) مستقبلا وزير الخارجية المصري (فيسبوك)