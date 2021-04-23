السودان: إثيوبيا رفضت دعوة حمدوك لعقد قمة بشأن سد النهضة وسنلجأ للقانون الدولي

قال وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان اليوم الجمعة إن إثيوبيا رفضت دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد دعا في 13 أبريل/نيسان نظيريه المصري والإثيوبي والمصري للحضور إلى الخرطوم لإجراء محادثات للخروج بقرار سياسي، بعد فشل أحدث جولة مفاوضات بهذا الشأن في كينشاسا.

اثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع. — Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) April 23, 2021

إثيوبيا ترفض دعوة التفاوض

وقال وزير الري السوداني، إن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة، موضحا بالقول “نرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي”.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأفريقي، قال” عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد”.

في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية، — Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) April 23, 2021

وأكد عباس أن الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط وقال” ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق، وقد ضاعت ٩ أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت”.

وفيما يخص الجانب الدبلوماسي والسياسي، قال عباس” سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم”.

وقال وزير الري السوداني، إن إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل تعبئة السد أمرا واقعا.

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)

وأكد أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، ولذلك يتم حاليا دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا.

وقال إنه في “حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية”.

وفشلت آخر مفاوضات حول قضية السد النهضة في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية منذ نحو أسبوعين، وأعلنت مصر أن مفاوضات كينشاسا لم تحقق تقدما، بينما قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.