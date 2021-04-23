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السودان: إثيوبيا رفضت دعوة حمدوك لعقد قمة بشأن سد النهضة وسنلجأ للقانون الدولي

وزير الري السوداني ياسر عباس (سونا)
وزير الري السوداني ياسر عباس (سونا)
23/4/2021

قال وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان اليوم الجمعة إن إثيوبيا رفضت دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد دعا في 13 أبريل/نيسان نظيريه المصري والإثيوبي والمصري للحضور إلى الخرطوم لإجراء محادثات للخروج بقرار سياسي، بعد فشل أحدث جولة مفاوضات بهذا الشأن في كينشاسا.

إثيوبيا ترفض دعوة التفاوض

وقال وزير الري السوداني، إن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة، موضحا بالقول “نرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي”.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأفريقي، قال” عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد”.

وأكد عباس أن الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط وقال” ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق، وقد ضاعت ٩ أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت”.

وفيما يخص الجانب الدبلوماسي والسياسي، قال عباس” سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم”.

وقال وزير الري السوداني، إن إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل تعبئة السد أمرا واقعا.

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)

وأكد أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، ولذلك يتم حاليا دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا.

وقال إنه في “حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية”.

وفشلت آخر مفاوضات حول قضية السد النهضة في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية منذ نحو أسبوعين، وأعلنت مصر أن مفاوضات كينشاسا لم تحقق تقدما، بينما قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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قال مصطفى الزبير رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، إن السودان لم يتسلم إخطارا رسميا حتى الآن من إثيوبيا برفض الدعوة، وكان رئيس الوزراء السوداني قد دعا لاجتماع ثلاثي لتقييم المفاوضات.

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