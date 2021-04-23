الاتحاد الأوربي: منافع لقاح أسترا زينيكا تفوق أي مخاطر

جددت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الجمعة، تأكيدها على أن منافع لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تفوق أي مخاطر.

وجاء ذلك بعد أن خلصت الوكالة إلى أن الأعراض الجانبية الخطيرة من جلطات الدم النادرة تحدث على الأرجح لواحد من كل مئة ألف شخص يتلقون التطعيم.

وقالت الوكالة إنه لا توجد بيانات كافية عن اللقاح من أوربا لتحديد إن كانت مخاطر تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية ستختلف مع كل جرعة من اللقاح، أو لتوضيح السياق حول فوائده ومخاطره فيما يتعلق بجنس المتلقي.

وأوضحت الوكالة الأوربية أن دراسة جديدة أظهرت أن “فوائد تلقي اللقاح تزداد مع ارتفاع السن” وأن هذه “الفوائد لا تزال تفوق المخاطر”.

تطعيم 70% من السكان

وفي سياق آخر، ذكرت رئيسة المفوضية الأوربية، أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوربي يجب أن يكون لديه ما يكفي من جرعات من لقاحات كورونا للوصول إلى أول هدفه الرئيسي بتطعيم عدد كبير على نحو أسرع مما هو متوقع خلال الأشهر المستهدفة.

وقالت فون دير لاين خلال زيارة إلى موقع إنتاج تابع لشركة فايزر الأمريكية في بلدة بورس البلجيكية، اليوم الجمعة: “أنا واثقة من أنه سوف يكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من السكان البالغين في الاتحاد الأوربي بالفعل في يوليو/ تموز”.

وحتى الآن كان مقررا تحقيق هذا الهدف في 21 سبتمبر/ أيلول.

وبحسب تعقب التلقيح التابع للمركز الأوربي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فإن 24% من البالغين في الاتحاد الأوربي والمنطقة الاقتصادية الأوربية تلقوا جرعة واحدة على الأقل، و9% منهم تلقوا الجرعتين.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 145 مليونا و810 ألفا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و91 ألفا، وتعافى ما يزيد على 123 مليونا و710 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر”.