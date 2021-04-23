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استغاثة أهالي قرية مصرية من انقطاع مياه الشرب لشهور كل عام (فيديو)

يلجأ الأهالي إلى مياة الترعة الملوثة لأغراض التنظيف والاستحمام (مواقع التواصل)
يلجأ الأهالي إلى مياة الترعة الملوثة لأغراض التنظيف والاستحمام (مواقع التواصل)
23/4/2021-|آخر تحديث: 23/4/202104:03 PM (مكة المكرمة)

استغاث أهالي قرية 12 أبو زاهر بمركز شربين في محافظة الدقهلية شمالي مصر من انقطاع المياه تمامًا عن القرية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار من كل عام وسط تجاهل المسؤولين.

وشرح أحد المواطنين الوضع بالقرية في مقطع متداول على مواقع التواصل قال فيه إنه يذهب إلى القرى المجاورة يوميًا لإحضار مياه الشرب إلى قريته، مستغيثًا بعدد من المسؤولين في محطة المياه وموضحًا عدم الاستجابة لنداءاتهم المتكررة.

وذكر المواطن مسؤولي إدارة “مشروع مياه شربين” بالاسم موجهًا استغاثته وشكواه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد المواطن استمرار هذه المشكلة خلال شهر رمضان، ويقول إنه يذهب يوميًا كي يحضر كميات كبيرة من المياه في الصيام والجو الحار في وقت يتحدث فيه الرئيس السيسي عن “توفير الحياة الكريمة للمواطنين” على حد تعبير المواطن.

وأضاف أن الأهالي تلجأ إلى ترعة المياه بالقرية ويستخدمونها في تنظيف البيوت والاستحمام وغيره ما يهدد صحتهم وصحة أبنائهم للتلوث الواضح للمياه.

المصدر : مواقع التواصل

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