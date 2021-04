سابقة خارج كوكب الأرض.. ناسا تستخرج غاز أكسجين من الغلاف الجوي للمريخ (فيديو)

حقق الروبوت الجوّال برسيفرنس التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنجازاً جديداً على سطح المريخ إذ نجح في تحويل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى أكسجين نقي يمكن تنفسه، وهي سابقة على كوكب غير الأرض.

وتحقق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ يوم الثلاثاء بواسطة جهاز تجريبي على متن المركبة الجوالة برسيفرنس ذات العجلات الست التي هبطت على سطح المريخ في 18 فبراير/ شباط بعد رحلة استغرقت 7 أشهر من الأرض.

وأوضحت ناسا أمس الأربعاء أن الجهاز، وهو في حجم محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باسم (موكسي) أنتج نحو 5 غرامات من الأكسجين أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبا.

وعلى الرغم من تواضع المنتج الأولي، فإن الإنجاز يمثل أول استخراج تجريبي لموارد طبيعية من بيئة كوكب آخر حتى يستخدمها البشر مباشرة.

وقالت ترودي كورتيس المسؤولة في إدارة تكنولوجيا مهمات الفضاء في ناسا في بيان “موكسي ليس مجرد أول أداة لإنتاج الأكسجين في عالم آخر وحسب” ووصفته بأنه أول تكنولوجيا من نوعها لمساعدة المهمات في المستقبل “في العيش على ما تملكه أراضي كوكب آخر”.

Another huge first: converting CO2 into oxygen on Mars. Working off the land with what’s already here, my MOXIE instrument has shown it can be done!

Future explorers will need to generate oxygen for rocket fuel and for breathing on the Red Planet. https://t.co/9sjZT9KeOR

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 21, 2021