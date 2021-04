من هم المتمردون الذين يهددون باجتياح عاصمة تشاد؟ تعرف عليهم (فيديو)

تعهد المتمردون الذين يشنون هجوما على الحكومة التشادية منذ 9 أيام وبعد مقتل الرئيس إدريس ديبي قالوصول إلى العاصمة إنجمينا ورفضوا “رفضا قاطعا المجلس العسكري الذي شكل بعد مقتله.

وقال الناطق باسم جبهة التناوب والتوافق كينغابي أوغوزيمي دي تابول “نرفض رفضا قاطعا المرحلة الانتقالية وننوي مواصلة الهجوم” وأوضح “تشاد لا يحكمها نظام ملكي، يجب ألا يكون هناك انتقال للسلطة من الأب إلى الابن” موضحا “قواتنا في طريقها إلى إنجمينا”.

وتوفي الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي حكم طيلة 30 عاما وكان أحد الشركاء الأساسيين للدول الغربية في مواجهة المسلحين في منطقة الساحل، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين الذين وعدوا بمواصلة هجومهم وصولا إلى إنجمينا.

وفيما يلي ما أوردته (رويترز) عن بعض الحقائق عن جبهة التغيير والوفاق في تشاد:

تشكلت الجبهة في أبريل/ نيسان عام 2016، أثناء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في ذلك العام، وتأسست بعد انشقاق عنيف عن جماعة متمردة تشادية أخرى هي اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية (يو.إف.دي.دي) المدعومة من السودان.

ويقود الجبهة مهدي علي محمد، وهو مقاتل مخضرم في صفوف المتمردين قضى وقتا في المنفى في فرنسا قبل أن يعود إلى ليبيا في 2015.

وينتمي مهدي إلى عرقية (القرعان) من منطقة بحر الغزال في وسط تشاد، وتتألف جبهة التغيير من الكثير من المقاتلين من ذات العرقية.

وعلى النقيض من جماعات تشادية أخرى في ليبيا، حاربت الجبهة في صف اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وفقا لجيروم توبيانا وهو باحث متخصص في شؤون تشاد.

وقال توبيانا “منحهم معدات ثقيلة بشكل غير معتاد، شاحنات بأسلحة ثقيلة، حفتر يسمح للقوات الأجنبية بالاحتفاظ بالمعدات التي يمنحهم إياها أو ما يصادرونه من قوات ليبية أخرى”.

#Deby is dead. #Chad’s future is in the balance. Rebels seem very well equipped. Note the blue vehicles bearing the flag of a neighbouring country. Inconclusive but worth examining. pic.twitter.com/KW9c358ngP

— Dino Mahtani (@DinoMahtani) April 20, 2021