من سيفوز بالانتخابات السورية؟.. ناشطون يسخرون من ترشح بشار الأسد للرئاسة (فيديو)

أثار خبر تقديم رئيس النظام السوري بشار الأسد أوراق ترشحه رسميا لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار المقبل سخرية المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية قد جاء على لسان رئيس البرلمان السوري حمودة صباغ والذي قال إن طلب بشار الأسد (55 عاما) هو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وتعليقا على ترشح الأسد كتب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري “إن سوريا لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963، وما هذه الانتخابات بالنسبة لنا إلا مسرحية هزلية تتم بإشراف الاحتلال والأجهزة الأمنية. ليس لها قيمة من الناحية القانونية أو السياسية”.

وكتب الحقوقي المصري جمال عيد “بعد أيام تنتهي الـ50 سنة الأولى لحكم حافظ الأسد وابنه. انتخبوا بشار الأسد لتبدأ العائلة عامها الـ51 لحكم سوريا من أجل مزيد من قتل السوريين بالبراميل المتفجرة والأسلحة المحرمة”.

وكتب السياسي اللبناني إيلي محفوظ “الخبر المهزلة أن بشار الأسد تقدم بالترشح لولاية رئاسية رابعة، والمهزلة الأكبر وجود ترشيحات منافسة على طريقة (قصقص ورق ساويهن ناس). وهذا يعني أن سوريا مستمرة في حكم الدكتاتورية ويبقى لفت الانتباه إلى ضرورة عدم تكرار مسرحية البصم بالدم على الأراضي اللبنانية من قبل السوريين”.

وتساءل الإعلامي المصري أسعد طه ساخرا “يا ترى من سيفوز بالانتخابات الرئاسية السورية؟ أمر محير فعلا”.

وغرد عمار حسين “بدأت المسرحية المخجلة التي تتكرر كل 4 أعوام ويمثلها الأغبياء ويعيش نتائجها الفقراء”.

ويوم الأحد الماضي أعلن البرلمان فتح باب الترشح في الانتخابات بينما نددت المعارضة السورية بها واصفة إياها بالمسرحية الهزلية التي تستهدف ترسيخ حكم الأسد.

ويحل هذه الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا تبعات حرب خلفت ملايين الضحايا والمصابين والنازحين وأزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية.