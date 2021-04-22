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عجوز تستدعي الشرطة بعملية سطو مزيفة لشعورها بالوحدة

صورة أرشيفية لفردين من الشرطة الإيطالية (غيتي)
صورة أرشيفية لفردين من الشرطة الإيطالية (غيتي)
21/4/2021-|آخر تحديث: 22/4/202112:24 AM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة الإيطالية إن عجوزا عمرها 94 عاما، في شمال البلاد تقدمت ببلاغ اختلقت خلاله أحداث سطو مزيفة بعد أن شعرت بالوحدة.

وأضافت أنها اعتبرت ما قامت به المرآة هو مجرد “كذبة بريئة” ولم توجه اتهامات إليها.

وذكرت الشرطة أن المرأة تقدمت بالبلاغ، في بداية الشهر الجاري، من أجل أن يحضر أفراد الشرطة إلى منزلها ويبقون برفقتها لشعورها بالوحدة.

وعاد أفراد الشرطة لزيارة العجوز في منزلها في اليوم التالي للاطمئنان عليها وقدموا لها الحلوى، وقالوا إنهم شعروا بعد الحديث مع المرأة أنها تشعر بالوحدة وتريد أن تشاركهم “حزنها ووحدتها”.

وذَكِرت الشرطة أنه لا يوجد أقارب للمرأة وبدا عليها الاستياء الشديد من احتمال انتقالها قريبا إلى دار للمسنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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