عالم رياضيات تطاول على القرآن الكريم والنبي ثم أسلم.. ما قصته؟ (فيديو)

سرد الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، قصة إسلام عالم رياضيات كان قد تطاول على القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأهداه أحد طلابه نسخة مترجمة من القرآن الكريم، فقرأها ووقف عندها وأسلم.

وحكى النجار، قصة أستاذ الرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية “غاري ميلر” والذي كان قسا أيضا، وكان كثير التطاول على القرآن وعلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن أحد طلابه المسلمين أهدى له ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وقال ميلر إنه عكف على هذه النسخة من القرآن “عكوف العدو للعدو”.

وأكد أنه قرأ حتى وصل إلى سورة الناس ولم يجد خطأ واحدا وقال إن ما هزّه من الأعماق هو الآية الكريمة” ﴿ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾.

His name is Dr.Gary miller the man who decided to prove scientific and historical errors in Quran. Become Muslim after reading entire Quran now his name is" Abdul Ahad Umar"

At the time of Ahmed deedat.

He has recorded his amazement in a book " The amazing Quran " pic.twitter.com/BkARRtmJrJ

