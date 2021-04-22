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عالم رياضيات تطاول على القرآن الكريم والنبي ثم أسلم.. ما قصته؟ (فيديو)

22/4/2021-|آخر تحديث: 22/4/202105:26 PM (مكة المكرمة)

سرد الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، قصة إسلام عالم رياضيات كان قد تطاول على القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأهداه أحد طلابه نسخة مترجمة من القرآن الكريم، فقرأها ووقف عندها وأسلم.

وحكى النجار، قصة أستاذ الرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية “غاري ميلر” والذي كان قسا أيضا، وكان كثير التطاول على القرآن وعلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن أحد طلابه المسلمين أهدى له ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وقال ميلر إنه عكف على هذه النسخة من القرآن “عكوف العدو للعدو”.

وأكد أنه قرأ حتى وصل إلى سورة الناس ولم يجد خطأ واحدا وقال إن ما هزّه من الأعماق هو الآية الكريمة” ﴿ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾.

ونقل النجار عن الأستاذ الأمريكي تأكيده أن توسع الكون هو كشف حديث جدا لم يدركه العلماء إلا في الثلث الأول من القرن العشرين، فكيف للرسول الكريم أن يدركه في ذلك العصر وأن يعرف تلك الحقيقة إن لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل الخالق جلّ وعلا؟

وأشهر غاري ميلر إسلامه، وقال النجار إن الأخير نشر كتابا عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية ساهم في اعتناق العشرات للإسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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