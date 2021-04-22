أقسام الإنعاش بلغت مداها.. تحذير من انهيار المنظومة الصحية في تونس

نقلت رويترز عن عضو باللجنة العلمية في تونس قوله اليوم الخميس إن طاقة أقسام الإنعاش في المستشفيات التونسية بلغت أقصاها وإن المنظومة الصحية على وشك الانهيار مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور أمان الله المسعدي إن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة من بينها مقترح غلق الحدود خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا.

وحتى الآن سجلت تونس 291 ألف إصابة ونحو 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في المجمل مع معدل يومي يصل 80 حالة وفاة يوميا تقريبا منذ أسبوعين.

تلقي اللقاح في أحد المراكز الصحية-تونس 13 أبريل(رويترز)

إغلاق المدارس

وأغلقت الحكومة كل المدارس حتى 30 من الشهر الجاري لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا، كما قررت أيضا حظر استخدام المركبات من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا للحد من حركة المواطنين.

وقال المسعدي”الوضع حرج جدا، الطاقم الطبي مرهق للغاية وأقسام الإنعاش بلغت طاقتها القصوى والوفيات في ارتفاع، ندرس اقتراح غلق الحدود لمنع انتشار السلالة البرازيلية أو القادمة من جنوب أفريقيا”.

ودعا عضو اللجنة العلمية التونسيين إلى التقيد بالبروتوكول الصحي للمساهمة في جهود السيطرة على الوباء وتفادي الأسوأ في ظل منظومة صحية قال إنها توشك على الانهيار.