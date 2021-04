دراسة: ساعات النوم القليلة تزيد خطر الإصابة بالخرف

قالت دراسة جديدة إن النوم ست ساعات أو أقل في الليلة بين سن الخمسين والسبعين يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وتابعت الدراسة، الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة باريس بالتعاون مع جامعة “يونيفرسيتي كوليدج” في لندن، نحو ثمانية آلاف بالغ بريطاني لأكثر من 25 عاما.

وذكرت الدراسة، التي نشرت الثلاثاء في مجلة “نايتشر كوميونيكيشنز”، أن خطر الإصابة بالخرف يكون أعلى بنسبة 20 إلى 40 % لدى الأشخاص بين سن الخمسين والستين والذين ينامون لفترات في حدود ست ساعات أو أقل في الليلة مقارنة بمن ينامون سبع ساعات على الأقل.

Higher dementia risk is associated with six or fewer hours of sleep in middle and older age adults@EpiAgeing @Whitehall2studyhttps://t.co/D2a428CO95 pic.twitter.com/gXiVeD6efv

— Nature Communications (@NatureComms) April 21, 2021