دراسة: ساعات النوم القليلة تزيد خطر الإصابة بالخرف

قالت دراسة جديدة إن النوم ست ساعات أو أقل في الليلة بين سن الخمسين والسبعين يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وتابعت الدراسة، الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة باريس بالتعاون مع جامعة “يونيفرسيتي كوليدج” في لندن، نحو ثمانية آلاف بالغ بريطاني لأكثر من 25 عاما.

وذكرت الدراسة، التي نشرت الثلاثاء في مجلة “نايتشر كوميونيكيشنز”، أن خطر الإصابة بالخرف يكون أعلى بنسبة 20 إلى 40 % لدى الأشخاص بين سن الخمسين والستين والذين ينامون لفترات في حدود ست ساعات أو أقل في الليلة مقارنة بمن ينامون سبع ساعات على الأقل.

Higher dementia risk is associated with six or fewer hours of sleep in middle and older age adults@EpiAgeing @Whitehall2studyhttps://t.co/D2a428CO95 pic.twitter.com/gXiVeD6efv — Nature Communications (@NatureComms) April 21, 2021

ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 30 % لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما والذين ينامون لمدة قصيرة، بغض النظر عن مشاكلهم الصحية القلبية الوعائية المحتملة أو التمثيل الغذائي أو الاكتئاب، وهي عوامل تزيد خطر الإصابة بالخرف.

وأجرى المشاركون في الدراسة تقويما ذاتيا لمدة نومهم ست مرات بين عامي 1985 و2015.

وفي عام 2012، وضع نحو 3900 منهم ساعة لمراقبة الحركة أثناء النوم ليلا من أجل التحقق من دقة تقديراتهم، ما أكد النتائج المتعلقة بخطر الإصابة بالخرف على مدى فترة امتدت إلى مارس/ آذار 2019.

وأكد المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية أن نتائج الدراسة تظهر أن النوم في منتصف العمر يمكن أن يؤدي دورا في صحة الدماغ ويؤكد أيضا على أهمية عادات النوم الجيدة للصحة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تسجل سنويا نحو عشرة ملايين إصابة جديدة بالخرف في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مرض الزهايمر.

وكثيرا ما تقل فترات النوم عند المرضى المصابين بالخرف. ولكن أبحاثا ودراسات تشير إلى أن من المحتمل أن تساهم أنماط النوم قبل ظهور الخرف في تطور المرض.

وأشارت مجلة “نيتشر” إلى أن الأبحاث المستقبلية قد تتمكن من تحديد ما إذا كان تحسين أنماط النوم يساعد في الوقاية من الخرف.