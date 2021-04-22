بعد تصويت مجلس النواب.. هل تصبح أمريكا 51 ولاية؟

صوت مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لجعل مقاطعة كولومبيا الولاية الحادية والخمسين، محولا بذلك المشروع إلى مجلس الشيوخ حيث يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون المشروع بعد موافقة 216 نائبا ومعارضة 208. ولم يحصل المشروع على أي دعم جمهوري.

وأغلب سكان واشنطن دي.سي ديمقراطيون. وإذا أصبحت ولاية فستنتخب على الأرجح عضوين ديمقراطيين بمجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يغير ميزان القوى في المجلس المقسم مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين بواقع 50 مقعدا لكل حزب.

ويأمل الديمقراطيون، الذين يطالبون منذ عقود بتحويل العاصمة الأمريكية إلى ولاية، في انتهاز انتخاب الرئيس جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني وكذلك السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس لاستحداث ولاية جديدة لأول مرة منذ 1959، العام الذي انضمت فيه ألاسكا وهاواي إلى الولايات المتحدة.

“واشنطن دوجلاس كومنولث”

وقالت جان شاكوسكي العضو الديمقراطي بمجلس النواب إن تحويل واشنطن دي سي إلى ولاية سيحل مشكلة تعود لقرون تخص “أكثر من 700 ألف مواطن أمريكي يدفعون ضرائب اتحادية ويقاتلون ويموتون في الحروب ويشاركون في هيئات المحلفين دون أن يكون لهم صوت في مجلس الشيوخ أو النواب”.

وستمسى الولاية الجديدة “واشنطن دوجلاس كومنولث” نسبة إلى جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وفريدريك دوجلاس، وهو عبد سابق أصبح من أشهر دعاة إلغاء الرق.

ومن المتوقع أن يعرقل الجمهوريون مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث ثمة حاجة لموافقة 60 عضوا من الأعضاء المئة من أجل إقرار معظم التشريعات.

وهذه هي المرة الثانية التي يقر فيها مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، إذ كانت المرة الأول في يونيو/حزيران الماضي بواقع 232 مقابل 180. غير أن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس الشيوخ وقتها رفضوا التحرك إزاءه.

وستمنح الولاية واشنطن عضوا واحدا على الأقل في مجلس النواب. ويقارب عدد سكانها 700 ألف، وهو يتجاوز العدد في ولايتي وايومنج وفيرمونت. ونصف سكان واشنطن من السود.

كيف أصبحت واشنطن عاصمة للولايات المتحدة؟

لم تكن مقاطعة كولومبيا (تعرف باسم واشنطن) عاصمة الدولة الأمريكية الجديدة عند نشأتها رسميا عام 1776 من 13 ولاية امتدت من الحدود الشمالية مع كندا وجنوبا حتى ولاية جورجيا. وكانت مدينة نيويورك هي العاصمة الأولى للبلاد قبل أن تنتقل إلى مدينة فيلادلفيا حيث بقيت عاصمة لـ10 سنوات انتهت عام 1790.

ومنذ 1790 أصبحت واشنطن بمثابة العاصمة الفدرالية، وجاء اختيار واشنطن كحل وسط بين فريقين تنازعا حول موقع عاصمة البلاد.