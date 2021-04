بعد الهبوط من الدوري الممتاز.. جماهير نادي شالكه تطارد لاعبيه (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة جماهير نادي شالكه الألماني للاعبي الفريق بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة خلال 33 عاما.

ويظهر المقطع لاعبي الفريق وهم يفرون هاربين من عشرات المشجعين الغاضبين الذين كانوا ينتظرونهم عند ملعب الفريق.

Schalke’s players, including Sead Kolasinac & Shkodran Mustafi, had to flee from an angry mob of fans last night after their 1-0 loss away to Arminia Bielefeld which confirmed their relegation to the 2.Bundesliga. 💀☠️

