بعد الهبوط من الدوري الممتاز.. جماهير نادي شالكه تطارد لاعبيه (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة جماهير نادي شالكه الألماني للاعبي الفريق بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة خلال 33 عاما.

ويظهر المقطع لاعبي الفريق وهم يفرون هاربين من عشرات المشجعين الغاضبين الذين كانوا ينتظرونهم عند ملعب الفريق.

Schalke’s players, including Sead Kolasinac & Shkodran Mustafi, had to flee from an angry mob of fans last night after their 1-0 loss away to Arminia Bielefeld which confirmed their relegation to the 2.Bundesliga. 💀☠️

pic.twitter.com/nqQkmwl813 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) April 21, 2021

وقالت الشرطة إن بعض الجماهير بدأت في إشعال بعض الألعاب النارية حول الملعب بمجرد انتهاء المباراة بالهزيمة.

وأضافت أن مشجعين ألقوا البيض على اللاعبين كما وجهوا إساءات لفظية لهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تتبع عدد من لاعبي الفريق إلى منازلهم مما اضطرهم للمبيت في مكان آخر.

وقال بيتر كنابل المدير الرياضي لشالكه إنه يتفهم الانتقاد خاصة، وإن شالكه أنهى الموسم في المركز الأخير؛ ولكنه أكد أنها كارثة “عندما يكون عليك أن تقلق بشأن حياة أو جسد العاملين التابعين لك”.

وهذه رابع مرة يهبط فيها شالكه من الدوري لكنها أول مرة منذ 1988. ونال النادي سبعة ألقاب في الدوري الألماني آخرها في 1958 لكنه لم يحصد اللقب منذ بدء المسابقة بشكلها الحالي في 1963.

وتناوب خمسة مدربين هذا الموسم على تدريب شالكه، وصيف بطل ألمانيا في 2018، واستقبل الفريق 76 هدفا وهو ما يزيد على أي فريق آخر في موسم بأكمله في المسابقة منذ 2000.