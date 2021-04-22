رسائل عنصرية في هاتف شرطي فرنسي متهم بضرب موسيقار أسود بباريس

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن وجود رسائل عنصرية في هاتف محمول لأحد أفراد الشرطة الثلاثة الذين يحاكمون على خلفية ضربهم موسيقيا من أصول أفريقية بفرنسا العام الماضي.

وعرضت قناة فرانس 2، اليوم الخميس، رسائل من هاتف أحد أفراد الشرطة المتهمين. وتضمنت رسالة منهم أرسلت لمجموعة صورة للأمريكي جورج فلويد -الذي توفي بسبب عنف أحد أفراد الشرطة بالضغط على عنقه بركبته- مكتوبا عليها تعليق “عند تفريغ هواء السرير في نهاية الليل”.

كما احتوت رسالة أخرى أرسلها الشرطي الفرنسي المتهم إلى أحد أقربائه على شتائم ضد السود.

وسجل فريق البرنامج عبر كاميرا سرية -بعد أن التقوا الشرطي المتهم وسألوه عن سبب إرساله صورة جورج فلويد إلى المجموعة- فأجاب أنه “يمكنك إرسال كل أنواع الرسائل لمجموعة الحوار”.

وكانت قد أظهرت صور ومشاهد في نوفمبر الماضي أفرادا من الشرطة الفرنسية وهم يضربون ويسبون منتجاً موسيقياً أسود البشرة يدعى ميشيل زكلر لمدة 20 دقيقة في المنطقة 17 بباريس، ما اثار جدلاً كبيراً.

وجاء في اللقطات أيضا المنتج الموسيقي الأسود وهو يقاوم اعتقاله ويحاول حماية وجهه وجسده، وسط ضرب مبرح له من قبل الشرطة التي حاولت فتح باب الاستوديو التابع له بالقوة وإلقاء شرطي قنبلة غاز داخل الاستوديو.