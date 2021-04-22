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“العالم ذاق المجاعة إلا مصر”.. عبارة في مسلسل رمضاني تثير سخرية واسعة (فيديو)

22/4/2021-|آخر تحديث: 22/4/202112:32 PM (مكة المكرمة)

سادت موجة سخرية واسعة على منصات التواصل في مصر على أحد العبارات التي قالها نبيل الحلفاوي التي قالها في مسلسل “القاهرة كابول”.

وزعم المسلسل على لسان الحلفاوي أن الله أرسل نبيه يوسف إلى مصر وأن العالم كله أصابته المجاعة إلا مصر مسترسلا “مصر غالية أوي على اللي خلقها”.

وفجرت كلمات نبيل الحلفاوي موجة انتقاد كبيرة على المنصات لأنها تتنافى مع التاريخ الذي أثبت مرور مصر بعدة مجاعات على مر الحقب الزمنية المختلفة.

وتساءل أحد المدونين مستنكرا “بالنسبة للشدة المستنصرية في عهد المستنصر بالله في الدولة الفاطمية اللي الناس في مصر أكلت بعضها ونقص ثلث السكان بسبب الفساد وكانت أسوأ مجاعة مرت على مصر وشمال أفريقيا؟”

وكتب آخر “لما الحظ ييسر لك إنك تعيش في دول مختلفة تكتشف إن نفس السردية موجودة في أغلب العالم تقريبا، فكرة العظمة المطلقة وحماية الرب والتميز والاستحقاق”.

وعلق الكاتب سامح عسكر قائلا “الفنان الكبير نبيل الحلفاوي أحترمه كثيرا وأعتبر نفسي من عشاق فنه، لكنه في مسلسل القاهرة كابول وقع في سلسلة أخطاء علمية أذكر منها (مصر لم تحدث فيها مجاعات أبدا)”.

وكتب الناشط علي خفاجي “نبيل الحلفاوي طالع بدور صوت الضمير الوطني في مسلسل القاهرة كابول، دور المخدرات الوطنية اللي احنا زي الفل وكله تمام وما عندنا مشاكل”.

وعلق الناشط إسلام لطفي على عبارة الحلفاوي عن إرسال النبي يوسف إلى مصر “ربنا بعث لمصر نبي فحبسته”!

وكتب عبد الرحمن “سيدنا يوسف عليه السلام أيضا سُجن في مصر ظلما وزورا وافتراء بسبب سلطة امرأة العزيز”.

بينما أجاب الفنان نبيل الحلفاوي على منتقديه قائلا “كنا بنتكلم على أيام سيدنا يوسف”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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