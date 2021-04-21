يمني ينشر الإسلام بطريقة مبتكرة في شوارع أمستردام (فيديو)

أطلق الناشط اليمني عبدالعليم العامري تجربة اجتماعية في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام، تتمثل في دعوة المارة إلى الاستماع إلى القرآن وتوزيع جوائر لمن يعرف إلى ماذا يستمع؟

وسجل العامري تجربته عبر فيديو يظهر مسابقته للهولنديين عبر تسميعهم القرآن الكريم عبر سماعات الأذن، وتقديم جائزة مالية لمن يتوقع ماهية ما سمعه.

وأقدم الناشط اليمني على التعريف بسورة العصر في القرآن، وتقديم فكرة عن مبادئ الإسلام، مع تقديم المصاحف كهدايا للمتحاورين معه.

وقال الناشط اليمني عبدالعليم العامري إن الهدف من هذه المبادرة التي تمت في ساحة “تائم سكوير” في العاصمة الهولندية أمستردام هي محاولة معرفة ما إذا كان المواطنون الهولنديون لديهم معرفة عن الإسلام والقرآن.

وأضاف “ليس في نيتي إقناع هؤلاء بالإسلام، ولكن غايتي هي معرفة شعورهم حيال ما يسمعونه أولا، وهل لديهم معرفة سابقة عن القرآن ومحتواه”.

وقد جاءت ردود المستجوبين متبيانة حول معرفة محتوى الرسالة، لكن أغلبهم اعتبر أن الأمر يتعلق بأمور وقضايا دينية خاصة بالإسلام وأن اللغة المعتمدة هي العربية، في حين أن الصوت يعبر عن حالة حزينة.

وفي سياق توضيحه للشباب الهولندي كشف الناشط اليمني أن سورة العصر كواحدة من أقصر سور القرآن تختزل “صورة الإسلام ومآلات الإنسان في الحياة الدنوية وفي العالم الآخر”.