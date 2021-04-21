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صحفي مصري يشارك في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن حقوق الإنسان

حسام بهجت حضر الاجتماع بمشاركة 7 من الحقوقيين من دول مختلفة (مواقع التواصل)
حسام بهجت حضر الاجتماع بمشاركة 7 من الحقوقيين من دول مختلفة (مواقع التواصل)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202104:46 PM (مكة المكرمة)

أعلن الصحفي والحقوقي المصري حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشاركته في اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر تطبيق زووم حول تحديات العمل الحقوقي حول العالم.

وأضاف بهجت في تغريدة أنه حضر هذا الاجتماع بمشاركة 7 من الحقوقيين من دول مختلفة وهي الصين وروسيا وبنغلاديش واليمن والكونغو ونيكارغوا والكاريبي.

وأوضح أن الاجتماع تناول عرض واقع وتحديات العمل الحقوقي حول العالم بالإضافة إلى تقييم سياسيات الإدارة الأمريكية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة إنه اجتمع أمس الثلاثاء بـ 8 من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه تم مناقشة التهديدات التي يتعرضون لها يوميا، والسبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم جهودهم الحيوية بشكل أفضل لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “التقى الوزير بلينكين اليوم مع 8 مدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في جميع أنحاء العالم. وأكد الوزير مجددًا دعم الولايات المتحدة لجهودهم لبناء مجتمعات حرة ومنصفة وديمقراطية حيث تُحترم حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان “ركزت المناقشة على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والطرق التي يمكن أن تقف بها الولايات المتحدة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين يعملون على تعزيز احترام حقوق الإنسان والنهوض بالمعايير الديمقراطية”.

وتابع “تعهد الوزير بمواصلة الحوار الوثيق مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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