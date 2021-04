صحفي مصري يشارك في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن حقوق الإنسان

أعلن الصحفي والحقوقي المصري حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشاركته في اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر تطبيق زووم حول تحديات العمل الحقوقي حول العالم.

وأضاف بهجت في تغريدة أنه حضر هذا الاجتماع بمشاركة 7 من الحقوقيين من دول مختلفة وهي الصين وروسيا وبنغلاديش واليمن والكونغو ونيكارغوا والكاريبي.

وأوضح أن الاجتماع تناول عرض واقع وتحديات العمل الحقوقي حول العالم بالإضافة إلى تقييم سياسيات الإدارة الأمريكية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة إنه اجتمع أمس الثلاثاء بـ 8 من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه تم مناقشة التهديدات التي يتعرضون لها يوميا، والسبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم جهودهم الحيوية بشكل أفضل لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم.

Inspiring meeting today with eight remarkable defenders of human rights. We discussed the threats human rights defenders face every day, and ways the U.S. can better support their vital efforts to promote respect for universal human rights. pic.twitter.com/a4eUzmzR1i

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “التقى الوزير بلينكين اليوم مع 8 مدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في جميع أنحاء العالم. وأكد الوزير مجددًا دعم الولايات المتحدة لجهودهم لبناء مجتمعات حرة ومنصفة وديمقراطية حيث تُحترم حقوق الإنسان”.

Today, @SecBlinken met with human rights defenders to hear how they stand up to repression and promote respect for human rights and dignity. The Secretary commended their efforts and pledged that the U.S. will continue to stand with them. https://t.co/O5ieyYi37P https://t.co/5QQCpcImYp

