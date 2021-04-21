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نقيب أطباء سوهاج: لا يوجد منزل ليس به إصابة بكورونا.. واستغاثات من نقص الأكسجين (فيديو)

21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202102:39 PM (مكة المكرمة)

أكد الدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بمحافظة سوهاج في صعيد مصر الارتفاع الهائل بإصابات فيروس كورونا بالمحافظة مع وجود زيادة كبيرة في أعداد الوفيات أيضا.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية أمس الثلاثاء إنه لا يوجد منزل في المحافظة يخلو من إصابة أو أكثر بالفيروس، مؤكدا الحاجة الملحة لأنابيب ومضخات الأكسجين وأسرة إضافية في المستشفيات.

وكذلك تؤكد مقاطع متداولة لمواطنين من المحافظة ندرة أسطوانات الأكسجين بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء كثيرة من منها.

وأشار مواطنون على مواقع التواصل إلى أن الأوضاع متفاقمة بالمحافظة وأن هناك تعتيما من وزارة الصحة والمسؤولين مطالبين بسرعة التحرك لإنقاذ الأهالي.

وحذر الدكتور أشرف عمر الفقي -استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن- عبر فيسبوك من احتمال ظهور سلالات جديدة في مصر من فيروس كورونا على غرار ما حدث في الهند وجنوب إفريقيا، موجها تحذير شديد اللهجة للمسؤولين والمواطنين معا.

وتعليقا على ما يحدث قال الدكتور مراد علي استشاري الإدارة الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات للجزيرة مباشر إن هناك قلقا متزايدا تجاه الوضع الوبائي في مصر بوجه عام وليس محافظة سوهاج فقط.

وأضاف “بحسب الأرقام والإحصاءات فإن التعداد السكاني في مصر يبلغ 106 ملايين نسمة تقريبا، إلا أن الجهات الصحية لم تجر إلا 2.6 مليون اختبار كورونا منذ بدء الجائحة وحتى الآن”.

وأوضح “هذا يدعونا للتشكك في أرقام المرضى الرسمية التي تقول بأن عدد مصابي كورونا في مصر هو 217 ألف مصابا فقط”.

وأردف “العالم الآن يتجه للتطعيم، وبحسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية، تم أخذ 910 مليون جرعة تطعيم على مستوى العالم، كان نصيب مصر منها حوالي 149 ألفا فقط”.

وتابع “هذه الأرقام تعد مؤشرا واضحا على أنه هناك خللا كبيرا ينبغي أن ينتبه له المسؤولون والشعب كذلك وأن يتم أخذ الموضوع بجدية”.

وحول إن كانت الحكومة ستستجيب لمناشدات المواطنين في محافظة سوهاج قال “لست متفائلا كثيرا ولكن أتمنى أن يكون هناك إجراءات عاجلة، وما ينبغي للحكومة أن تفعله الآن هو استعادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة والكف عن إخفاء الحقائق واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الجائحة في الفعاليات الرسمية وغيرها”.

وأضاف “على المسؤولين في مصر القيام بالكثير مثل مساندة الأطقم الطبية وتجهيز المزيد من وحدات الرعاية المركزة وعمل تطبيقات على الهاتف للتتبع الحالات المرضية وتوعية المواطنين كبقية دول العالم وغيرها من الإجراءات”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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