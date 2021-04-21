ما دلالات تحذير تركيا من إصدار تصريحات “متطرفة” ضد مصر؟ (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما زالت تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة “إرهابية”.
يعتقد الصحفي المصري جمال سلطان أن التقارب المصري التركي لن يكون على حساب المعارضة المصرية في تركيا وأن مجمل تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأخيرة جيد ومنطقي.
وكان وزير الخارجية التركي قد قال مساء الثلاثاء في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية إن بلاده حذرت “من يدلون بتصريحات متطرفة ضد مصر من داخل تركيا” وذلك قبل البدء في تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
هل تغير #تركيا موقفها من جماعة #الإخوان في #مصر؟#المسائية pic.twitter.com/1wLwHfEnz1
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2021
وتعقيبا على ذلك قال جمال سلطان للجزيرة مباشر إن تصريح الوزير التركي يؤكد رفض ما جرى في مصر في 2013 من حيث المبدأ وأنه إذا جرت مصالحة فهي لضرورة الحال والواقع، كما أن رفض تصنيف الوزير الإخوان المسلمين جماعةَ إرهابية مناقض تماما للموقف المصري.
وأضاف أن مسألة اتخاذ مواقف متطرفة ضد الدول يعد تصريحا منطقيا في المجمل كما أن هناك بعض التصريحات الموجهة ضد النظام السياسي المصري من قبل بعض المعارضين في الخارج لا يمكن القبول بها بالفعل.
#تركيا تحذر من أي تصريحات متطرفة ضد #مصر من داخلها .. ما دلالاته؟#المسائية pic.twitter.com/9k21H2eAkV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2021
لكنه استطرد قائلا إن المعارضة المصرية في تركيا في مجملها هي معارضة سلمية ومعتدلة ولا تحرض على العنف وما تمارسه ضد النظام المصري أقل كثيرا مما تمارسه المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
غير أن الإلحاح الدائم من قبل تركيا على هذه المسألة- على حد قوله- من شأنه أن يثير الكثير من اللبس، مما قد يضر بصورة تركيا في الخارج خاصة وأن الأخيرة حظيت بالقبول العام في العالم العربي والإسلامي بسبب دعمها للمظلومين وقضايا الشعوب.
وكان تشاووش أوغلو قد أكد في تصريحاته على أن بلاده ما زالت تعارض تصنيف مصر للإخوان المسلمين جماعة “إرهابية” وذلك رغم المساعي في الآونة الأخيرة لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، مضيفا أن أنقرة تعتبر الإخوان المسلمين حركة سياسية.
والشهر الماضي، أعلنت تركيا أنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر بعد 8 سنوات من انهيار العلاقات بسبب إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد عام 2013.
وطلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة انتقادها للقاهرة.