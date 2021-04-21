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ضابط شرطة يرفع آذان المغرب في أحد المساجد بكندا (فيديو)

العريف نادر خليل يرفع الأذان بإحدى مساجد مقاطعة ألبرتا الكندية (مواقع التواصل الاجتماعي)
العريف نادر خليل يرفع الأذان بإحدى مساجد مقاطعة ألبرتا الكندية (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202110:53 PM (مكة المكرمة)

نشرت إدارة مسجد أكرم جمعة في مدينة كالغري التابعة لمقاطعة ألبرتا الكندية، مقطع فيديو لأول ضابط شرطة مسلم يؤدي أذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان الكريم.

وقالت إدارة المسجد في منشور لها عبر الفيسبوك “اليوم شهد المجتمع المسلم في كالغاري موعدا مع التاريخ”.

وأضافت “أخونا العريف في شرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الرسمي، يوم الجمعة 4 رمضان”.

وقال العريف نادر خليل “إنه من دواعي فخري أن أرتدي الزي الرسمي لشرطة الخيالة الكندية، وفي نفس اللحظة أرفع الأذان فهذا أمر يدعو للغبطة والسرور”.

وأضاف “هذه رسالة موجهة لجموع مسلمي كندا ومنتسبي باقي الديانات على أن كندا بلد للتعايش الديني والسلام بين الجميع”.

وشرع نادر خليل بتناول تمرة بمعية رفاقه من المسلمين إيذانا بنهاية يوم صوم.

وفي تغريدة  له عبر تويتر، قال حساب شرطة الخيالة الملكية بالمقاطعة “تشرفت شرطة الخيالة الكندية الملكية في ألبرتا بدعوتها لأول مرة للمشاركة في جزء من احتفال رمضان يوم الجمعة في مسجد أكرم جمعة في كالغاري”.

وأضافت “تضمنت هذه الدعوة أداء للأذان الإسلامي للصلاة عند غروب الشمس بواسطة العريف، نادر خليل، حوالي الساعة الثامنة مساء”.

وعلق سام نمورا وهو  أحد أفراد الجالية الإسلامية في المدينة، والذي وثق الحدث  قائلا
“هذا يوم تاريخي وهو تعبير صريح عن دور المسلمين الكنديين في الدفاع والذود عن كندا وأمن المواطن الكندي”.

وأضاف ” الأمر يمثل أيضا نوعا من الدعم المعنوي من قوات الشرطه الكندية الاتحادية للمسلمين الكنديين الصائمين وتعزيزً لأواصر وعرى التلاحم بين جميع فئات المجتمع الكندي الواحد”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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