ضابط شرطة يرفع آذان المغرب في أحد المساجد بكندا (فيديو)

نشرت إدارة مسجد أكرم جمعة في مدينة كالغري التابعة لمقاطعة ألبرتا الكندية، مقطع فيديو لأول ضابط شرطة مسلم يؤدي أذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان الكريم.

وقالت إدارة المسجد في منشور لها عبر الفيسبوك “اليوم شهد المجتمع المسلم في كالغاري موعدا مع التاريخ”.

وأضافت “أخونا العريف في شرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الرسمي، يوم الجمعة 4 رمضان”.

وقال العريف نادر خليل “إنه من دواعي فخري أن أرتدي الزي الرسمي لشرطة الخيالة الكندية، وفي نفس اللحظة أرفع الأذان فهذا أمر يدعو للغبطة والسرور”.

وأضاف “هذه رسالة موجهة لجموع مسلمي كندا ومنتسبي باقي الديانات على أن كندا بلد للتعايش الديني والسلام بين الجميع”.

وشرع نادر خليل بتناول تمرة بمعية رفاقه من المسلمين إيذانا بنهاية يوم صوم.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال حساب شرطة الخيالة الملكية بالمقاطعة “تشرفت شرطة الخيالة الكندية الملكية في ألبرتا بدعوتها لأول مرة للمشاركة في جزء من احتفال رمضان يوم الجمعة في مسجد أكرم جمعة في كالغاري”.

وأضافت “تضمنت هذه الدعوة أداء للأذان الإسلامي للصلاة عند غروب الشمس بواسطة العريف، نادر خليل، حوالي الساعة الثامنة مساء”.

The Alberta RCMP was honoured to be invited for the first time to participate in part of the observance of #Ramadan on Friday at the Akram Jomaa mosque in #Calgary. This invitation involved a recital of the Islamic call for prayer at sunset by Cpl. Nader Khalil around 8:00 pm. https://t.co/i4oKGgiCkK

— RCMP Alberta (@RCMPAlberta) April 19, 2021