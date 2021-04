شرطة أوهايو الأمريكية تقتل فتاة سوداء عمرها 16 عاما وتثير احتجاجات (فيديو)

قتلت الشرطة في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية فتاة سوداء عمرها 16 سنة مساء الثلاثاء بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل سكينا، وفقا لما ذكره رئيس البلدية وأسرة الفتاة ووسائل إعلام.

وذكرت صحيفة (ذا كولومبس ديسباتش) أن حشدا من المحتجين تجمع بالقرب من منزل بجنوب شرقي المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد العام الماضي.

⁣WE COULDN'T MAKE IT 1 HOUR!!!

15 year old #MakiyahBryant called the police in Columbus, Ohio for help. Neighbors said she had a knife because she was being assaulted herself. ⁣

⁣This man right here rolled up and neighbors said he started shooting her almost instantly. ⁣

ووفقا للصحيفة، تحركت الشرطة بناء على بلاغ عن قيام فتاة بمحاولة طعن، وأكد آندرو جينثر رئيس بلدية كولومبس حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر “فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي”.

It's a tragic day in the city of Columbus. It's a horrible, heartbreaking situation. Sharing the body worn camera footage — while incomplete — was critical. We will share more footage as it becomes available.

وقالت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى “مكية برايانت” وعمرها 16عاما.

ونقلت الصحيفة عن امرأة تدعى هيزل برايانت تقول إنها عمة الفتاة بأن ابنة أخيها كانت تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان.

وقالت صحيفة (ذا كولومبس ديسباتش) إن المرأة ذكرت أن الفتاة أسقطت سكينا كانت تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات.

Protesters have crossed caution tape

وتأتي الحادثة في خضم محاكمة تاريخية لمقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد والتي أدين فيها شرطي أبيض بجميع التهم الموجهة إليه وهي: جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

كما تأتي الواقعة وسط حوادث مماثلة، إذ قتل خلال الأيام السابقة في مدينة شيكاغو الأمريكية المراهق من أصول لاتينية (آدم توليدو) علي يد شرطي كان يطارده.

EXTREMELY GRAPHIC FOOTAGE: tw: Death Footage shows officers attempt CPR on the lifeless body of Ma'Khia Bryant after an officer shoots her four times. Bryant called police after she witnessed a fight outside her home. She was 15. #makiyahbryant

ويأتي الحادث أيضا بعد أيام من قتل الأمريكي من أصل أفريقي (دونتي رايت) في مينيابوليس على يد شرطية قالت إنها أخطأت وأطلقت النار عليه في حين أرادت أن تضربه بالصاعق.