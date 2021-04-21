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شرطة أوهايو الأمريكية تقتل فتاة سوداء عمرها 16 عاما وتثير احتجاجات (فيديو)

أسرة الفتاة الأمريكية بعد تلقي خبر مقتلها - 20 أبريل(رويترز)
أسرة الفتاة الأمريكية بعد تلقي خبر مقتلها - 20 أبريل(رويترز)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202111:51 AM (مكة المكرمة)

قتلت الشرطة في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية فتاة سوداء عمرها 16 سنة مساء الثلاثاء بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل سكينا، وفقا لما ذكره رئيس البلدية وأسرة الفتاة ووسائل إعلام.

وذكرت صحيفة (ذا كولومبس ديسباتش) أن حشدا من المحتجين تجمع بالقرب من منزل بجنوب شرقي المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد العام الماضي.

ووفقا للصحيفة، تحركت الشرطة بناء على بلاغ عن قيام فتاة بمحاولة طعن، وأكد آندرو جينثر رئيس بلدية كولومبس حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر “فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي”.

وقالت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى “مكية برايانت” وعمرها 16عاما.

ونقلت الصحيفة عن امرأة  تدعى هيزل برايانت تقول إنها عمة الفتاة بأن ابنة أخيها كانت تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان.

وقالت صحيفة (ذا كولومبس ديسباتش) إن المرأة  ذكرت أن الفتاة أسقطت سكينا كانت تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات.

وتأتي الحادثة في خضم محاكمة تاريخية لمقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد والتي أدين فيها شرطي أبيض بجميع التهم الموجهة إليه وهي: جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

كما تأتي الواقعة وسط حوادث مماثلة، إذ قتل خلال الأيام السابقة في مدينة شيكاغو الأمريكية المراهق من أصول لاتينية (آدم توليدو) علي يد شرطي كان يطارده.

ويأتي الحادث أيضا بعد أيام من قتل الأمريكي من أصل أفريقي (دونتي رايت) في مينيابوليس على يد شرطية قالت إنها أخطأت وأطلقت النار عليه في حين أرادت أن تضربه بالصاعق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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