الأردن يسلم لفلسطين وثائق لمنع طرد مقدسيين من منازلهم

سلم الأردن السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية عائلات فلسطينية لمساكن في القدس الشرقية المحتلة تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخراجهم منها.

تزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى رام الله، حيث التقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسلم الصفدي رسالة من العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني تتعلق “بتطورات القضية الفلسطينية”.

التصريحات المشتركة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ هذا اليوم في رام الله. pic.twitter.com/8Ax9C06tD7 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) April 21, 2021

وقالت وزارة الخارجية الأردنية على حسابها على تويتر إن “القدس خط أحمر بالنسبة للملك عبد الله الثاني وللأردن كما هي خط أحمر لدولة فلسطين الشقيقة وللشعب الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن الأردن ينسق بالتعاون “مع السلطة مع المجتمع الدولي لمنع ترحيل فلسطينيين من حي الشيخ جراح”.

نقل اليوم @AymanHsafadi رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل لحل الدولتين مؤكداً موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم، ودعم الانتخابات الفلسطينية.#الأردن

🇯🇴🇵🇸 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) April 21, 2021

وبحسب وزارة الخارجية الأردنية تخص الوثائق 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة كانت قد هجرت بسبب حرب عام 1948.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز إنه “جرت محاولات مستمرة من جانب إسرائيل لإخلاء هؤلاء الفلسطينيين من سكناهم”.

وأوضح الفايز أنه “جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية (آنذاك) بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956”.

وأضاف أنه تم تسليم السفارة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها.

وأوضح البيان أن الوثائق عبارة عن “عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954”.

وأشار إلى أن عملية البحث عن مزيد من الوثائق مستمرة.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم تسليم السفارة الفلسطينية في عمان نسخٍ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها الخاصة بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي #الشيخ_جراح ومن بينها الاتفاقية مع #الانروا وعقود إيجار.#الأردن pic.twitter.com/0979VR1Hec — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) April 20, 2021

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن محكمة إسرائيلية منحت العائلات الفلسطينية مهلة حتى الثاني من مايو/أيار المقبل لإخلاء منازلها.

وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.