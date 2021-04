اتهامات لتيك توك بجمع بيانات شخصية لملايين الأطفال

أقيمت في بريطانيا دعوى قضائية ضد تطبيق “تيك توك” تتهمها بجمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني لملايين الأطفال في المملكة المتحدة وأوربا.

وأقامت الدعوى آن لونغفيلد المفوضة السابقة لشؤون الطفولة في إنجلترا نيابة عن ملايين الأطفال ممن هم أقل من 13 عاما في المملكة المتحدة و16 عاما في الاتحاد الأوربي.

Today I’m launching a legal claim against @tiktok_uk on behalf of millions of children whose data was illegally taken and transferred to unknown third parties for profit. Learn more about our fight to protect children's privacy @TikTokClaimUK for updates https://t.co/eSCxj4Jwql pic.twitter.com/LBvNHq7Oth

— Anne Longfield (@annelongfield) April 21, 2021