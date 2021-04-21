اتهامات لتيك توك بجمع بيانات شخصية لملايين الأطفال

أقيمت في بريطانيا دعوى قضائية ضد تطبيق “تيك توك” تتهمها بجمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني لملايين الأطفال في المملكة المتحدة وأوربا.

وأقامت الدعوى آن لونغفيلد المفوضة السابقة لشؤون الطفولة في إنجلترا نيابة عن ملايين الأطفال ممن هم أقل من 13 عاما في المملكة المتحدة و16 عاما في الاتحاد الأوربي.

Today I’m launching a legal claim against @tiktok_uk on behalf of millions of children whose data was illegally taken and transferred to unknown third parties for profit. Learn more about our fight to protect children's privacy @TikTokClaimUK for updates https://t.co/eSCxj4Jwql pic.twitter.com/LBvNHq7Oth — Anne Longfield (@annelongfield) April 21, 2021

وقال بيان إن الدعوى، التي أقيمت ضد تطبيق “تيك توك” والشركة الأم “بايتدانس” الصينية، تطالب بالحصول على مليارات من الجنيهات الإسترلينية كتعويض.

وحسب البيان، تعتقد الدعوى أن كل طفل استخدم “تيك توك” منذ بدء العمل بالقاعدة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوربي في مايو/ أيار 2018، سواء أكان لديهم حساب أم لا، ربما تأثر بعملية جمع البيانات.

وتتضمن تلك المعلومات الشخصية أرقام هواتف ومقاطع فيديو وصورا وبيانات مثل التي تستخدم في تقنية التعرف على الوجوه.

وقالت الدعوى إن تطبيق “تيك توك” يجمع البيانات دون إنذار كاف ودون شفافية ودون طلب الموافقة كما هو منصوص عليه في القانون.

ورد ناطق باسم التطبيق قائلا إن “الخصوصية والأمان من أولويات تيك توك ولدينا ممارسات وتقنيات قادرة على حماية جميع المستخدمين والمراهقين خصوصا”.

وفرضت السلطات في الولايات المتحدة غرامة ضد “تيك توك” في فبراير/ شباط 2019 لجمعها بيانات شخصية، مثل الأسماء والبريد الإلكتروني، بشكل غير قانوني لأطفال قصر تقل أعمارهم عن 13 عاما.