إخلاء محطة قطارات في لندن إثر العثور على لفافة “مثيرة للريبة” (فيديو)

قالت شرطة النقل البريطانية إن محطة “لندن بريدج” للقطارات أخليت اليوم الأربعاء بعد استدعاء الشرطة عقب العثور على لفافة مثيرة للريبة على متن أحد القطارات.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل إن المحطة أغلقت على سبيل الاحتياط في حين يقوم ضباط مختصون بفحص اللفافة.

BREAKING: London Bridge station in central London evacuated as emergency services responded to an incident.🚨 #LondonBridge #London pic.twitter.com/CouTYL78On — Videoblogg (@realvideoblogg) April 21, 2021

وتم تحويل مسار القطارات، في حين لا يزال يتعين على الركاب توقع بعض الاضطرابات في حركة سير القطارات بعد ظهر الأربعاء، بحسب مسؤولين.

Ongoing Incident at London Bridge Station – Whole station has been evacuated and trains held back pic.twitter.com/uHsieNSAcQ — Holly Jones (@Hollycarystella) April 21, 2021

وقالت شركتا قطارات الجنوب والجنوب الشرقي إن القطارات لن تتوقف في المحطة وهي من أكثر المحطات ازدحاما في لندن.

London Bridge Station is evacuated due to smoke. pic.twitter.com/VwZb2NXdjl — 💫 Post Apocalyptic Queen of 1️⃣7️⃣🥃❤️🇺🇲✝️ (@AreYouAwaQe) April 21, 2021

وقال أحد الركاب، إنهم أُبلغوا بأنه تم العثور على “جهاز مشبوه” بينما قال شهود آخرون إنه وُصف بأنه “طرد غير مراقب” في وقت ركض الناس خارج المحطة أثناء إخلاء المبنى.

إعادة فتح المحطة

وقال شاهد من رويترز في وقت لاحق، إنه تم فتح المحطة بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد أن أخليت في وقت سابق بينما حققت الشرطة في بلاغات بشأن العثور على لفافة مثيرة للريبة في قطار.