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إخلاء محطة قطارات في لندن إثر العثور على لفافة “مثيرة للريبة” (فيديو)

استدعاء الشرطة في لندن عقب العثور على لفافة مريبة (رويترز)
استدعاء الشرطة في لندن عقب العثور على لفافة مريبة (رويترز)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202104:56 PM (مكة المكرمة)

قالت شرطة النقل البريطانية إن محطة “لندن بريدج” للقطارات أخليت اليوم الأربعاء بعد استدعاء الشرطة عقب العثور على لفافة مثيرة للريبة على متن أحد القطارات.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل إن المحطة أغلقت على سبيل الاحتياط في حين يقوم ضباط مختصون بفحص اللفافة.

 

وتم تحويل مسار القطارات، في حين لا يزال يتعين على الركاب توقع بعض الاضطرابات في حركة سير القطارات بعد ظهر الأربعاء، بحسب مسؤولين.

وقالت شركتا قطارات الجنوب والجنوب الشرقي إن القطارات لن تتوقف في المحطة وهي من أكثر المحطات ازدحاما في لندن.

 

وقال أحد الركاب، إنهم أُبلغوا بأنه تم العثور على “جهاز مشبوه” بينما قال شهود آخرون إنه وُصف بأنه “طرد غير مراقب” في وقت ركض الناس خارج المحطة أثناء إخلاء المبنى.

إعادة فتح المحطة

وقال شاهد من رويترز في وقت لاحق، إنه تم فتح المحطة بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد أن أخليت في وقت سابق بينما حققت الشرطة في بلاغات بشأن العثور على لفافة مثيرة للريبة في قطار.

المصدر : رويترز

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