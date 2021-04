إخلاء محطة قطارات في لندن إثر العثور على لفافة “مثيرة للريبة” (فيديو)

قالت شرطة النقل البريطانية إن محطة “لندن بريدج” للقطارات أخليت اليوم الأربعاء بعد استدعاء الشرطة عقب العثور على لفافة مثيرة للريبة على متن أحد القطارات.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل إن المحطة أغلقت على سبيل الاحتياط في حين يقوم ضباط مختصون بفحص اللفافة.

وتم تحويل مسار القطارات، في حين لا يزال يتعين على الركاب توقع بعض الاضطرابات في حركة سير القطارات بعد ظهر الأربعاء، بحسب مسؤولين.

