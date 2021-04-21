أكبر الأرقام في العالم منذ بداية الوباء.. الهند تسجل 300 ألف إصابة بفيروس كورونا (فيديو)

سجلت في الهند أكثر من 2000 وفاة بسبب فيروس كورونا ونحو 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في واحدة من أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بداية الوباء، وذلك بحسب بيانات رسمية.

وتشير أرقام وزارة الصحة هناك إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت بلغ 295 ألف مصاب في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 15.6 مليون.

وبلغ عدد الوفيات نحو ألفين و23 شخصا ليصل إجمالي عدد الذين أودى الوباء بحياتهم إلى 182 ألفا و553 شخصا.

أحد المصابين بالفيروس في حيدر أباد-21 أبريل(رويترز)

وفي خطاب بثه التلفزيون مساء الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من مواطنيه بذل مزيد من الجهود في مواجهة كورونا من أجل تجنب إجراءات عزل جديدة خلال أزمة صحية خطيرة مرتبطة بموجة ثانية للوباء.

وأكد مودي في خطابه الأول منذ الارتفاع الكبير في الإصابات أن الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تخوض “معركة كبيرة مرة أخرى، وقال إن “الوضع كان تحت السيطرة قبل بضعة أسابيع وجاءت الموجة الثانية مثل إعصار”.

جنازة أحد ضحايا الفيروس في الهند-21 ابريل(رويترز)

وعلى الرغم من ازدحام مدنها ونظامها الصحي المتهالك، تمكنت الهند حتى الآن من مواجهة الوباء نسبيا، لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تجمعات حاشدة. فقد شارك ملايين الناس في المهرجان الديني الهندوسي “كومبه ميلا” ونظمت تجمعات سياسية وحفلات زفاف فخمة ومباريات رياضية.

وذكرت الصحف أن إنتاج الأدوية الأساسية المضادة لفيروس كورونا تباطأ، إن لم يكن قد علق في بعض المصانع وأن المناقصات الخاصة بمصانع إنتاج الأكسجين تأخرت.

India's Serum institute to sell AstraZeneca vaccine to private hospitals at $8/dose https://t.co/LDJElhD3uH pic.twitter.com/nbNvkdI3Qm — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

نهب أسطوانات الأكسجين

من ناحية أخرى قام أقارب مرضى في ولاية ماديا براديش بوسط الهند أمس الثلاثاء بأخذ أسطوانات الأكسجين من مستودعات أحد المستشفيات واحتفظوا بها بجانب أسِرّة مرضاهم.

وأعلن موظفو مستشفى منطقة “دموه” بعد الحادث أنهم سيتوقفون عن العمل إذا لم يتم تعزيز الأمن في المستشفى للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقال المستشفى إنه لم يكن هناك أي نقص في الإمداد بالأكسجين، غير أن بعض الأقارب شعروا بالقلق من مشاهدة التقارير الإعلامية عن نقص الأكسجين وأخذوا الأمور بأيديهم.

مريضان بالفيروس يتشاركان سريرا واحدا في مستشفى بالهند(رويترز)

وفاة مرضى

من ناحية أخرى قال مسؤول حكومي إن ما لا يقل عن 22 مريضا لقوا حتفهم في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا في غرب الهند بعد نفاد الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين اليوم الأربعاء.

وقال سراج ماندهاري المسؤول في مقاطعة ناشيك لرويترز “حدث تسرب بخزان الأكسجين أثناء إعادة التعبئة وأدى ذلك إلى وفاة 22 مريضا” مضيفا أن المستشفى كان يعالج مرضى كوفيد-19.