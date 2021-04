أكبر الأرقام في العالم منذ بداية الوباء.. الهند تسجل 300 ألف إصابة بفيروس كورونا (فيديو)

سجلت في الهند أكثر من 2000 وفاة بسبب فيروس كورونا ونحو 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في واحدة من أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بداية الوباء، وذلك بحسب بيانات رسمية.

وتشير أرقام وزارة الصحة هناك إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت بلغ 295 ألف مصاب في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 15.6 مليون.

وبلغ عدد الوفيات نحو ألفين و23 شخصا ليصل إجمالي عدد الذين أودى الوباء بحياتهم إلى 182 ألفا و553 شخصا.

وفي خطاب بثه التلفزيون مساء الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من مواطنيه بذل مزيد من الجهود في مواجهة كورونا من أجل تجنب إجراءات عزل جديدة خلال أزمة صحية خطيرة مرتبطة بموجة ثانية للوباء.

وأكد مودي في خطابه الأول منذ الارتفاع الكبير في الإصابات أن الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تخوض “معركة كبيرة مرة أخرى، وقال إن “الوضع كان تحت السيطرة قبل بضعة أسابيع وجاءت الموجة الثانية مثل إعصار”.

وعلى الرغم من ازدحام مدنها ونظامها الصحي المتهالك، تمكنت الهند حتى الآن من مواجهة الوباء نسبيا، لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تجمعات حاشدة. فقد شارك ملايين الناس في المهرجان الديني الهندوسي “كومبه ميلا” ونظمت تجمعات سياسية وحفلات زفاف فخمة ومباريات رياضية.

وذكرت الصحف أن إنتاج الأدوية الأساسية المضادة لفيروس كورونا تباطأ، إن لم يكن قد علق في بعض المصانع وأن المناقصات الخاصة بمصانع إنتاج الأكسجين تأخرت.

India's Serum institute to sell AstraZeneca vaccine to private hospitals at $8/dose https://t.co/LDJElhD3uH pic.twitter.com/nbNvkdI3Qm

— Reuters (@Reuters) April 21, 2021