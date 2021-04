هل يمكن أن تؤدي الضغوط المالية إلى ألم جسدي في السنوات اللاحقة؟

يمكن أن يكون للضغوط المالية أثر فوري على الصحة والعافية، ولكن هل يمكن أن تؤدي إلى ألم بدني بعد ثلاثين عاما؟ الإجابة هي نعم، بحسب بحث جديد أجراه علماء جامعة جورجيا.

وتكشف الدراسة التي نشرت في مجلة (ستريس أند هيلث) ونقلها موقع (سيانس ديلي) أن الضغوط المالية الأسرية في منتصف العمر مرتبطة بإحساس استنفاد التحكم وهو ما يرتبط بزيادة الألم البدني في السنوات التالية من العمر.

وقال كاندودا ايه اس ويكراما، الواضع الأول للدراسة والأستاذ بكلية الأسرة وعلوم المستهلك “الألم الجسدي يعتبر مرضًا في حد ذاته وله ثلاثة مكونات رئيسية: بيولوجية ونفسية واجتماعية”.

وتابع “وفي البالغين الأكبر سنًا، تحدث مع مشاكل صحية أخرى مثل الأداء البدني المحدود والوحدة وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وقال القائمون على الدراسة إن أغلب أبحاث الألم هي عصبية ولكن من المهم ربطها أيضًا بخبرات أسرية ضاغطة.

