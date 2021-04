موقع أكسيوس: مذكرة أوكرانية مسربة تكشف نطاق الحشد الروسي على الحدود

كشفت وثيقة أوكرانية مسربة اطلع عليها موقع (أكسيوس) الأمريكي أن روسيا أجرت تدريبات عسكرية في اللحظة الأخيرة بالقرب من ممرات الشحن التجارية في البحر الأسود مما يهدد بخنق الاقتصاد الأوكراني.

ووفقًا لوثيقة داخلية صادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية فإن القوات الروسية تصعد من وجودها على جميع جوانب الحدود مع أوكرانيا.

وتقدّر الوثيقة الأوكرانية المسربة المساحة الإجمالية للتدريبات العسكرية الروسية بأنها تشغل 27% من البحر الأسود وهي نسبة ترتفع بشكل مطرد، في إشارة إلى الجهود المبذولة لفرض سيطرة فعلية على المياه الدولية.

وتُظهر الوثيقة المسربة أيضًا أن القوات الروسية تصعد من وجودها على كافة الحدود الأوكرانية بوحدات تتميز بمجموعة واسعة من القدرات، مما يشير إلى وجود نيات أخرى أكثر من مجرد استعراض القوة.

Scoop: Russia has been holding last-minute military exercises near commercial shipping lanes in the Black Sea that threaten to strangle Ukraine's economy, according to an internal Ukraine defense document reviewed by Axios. https://t.co/vmxLfc7JUp

— Zach Basu (@zacharybasu) April 20, 2021