موقع أكسيوس: مذكرة أوكرانية مسربة تكشف نطاق الحشد الروسي على الحدود

كشفت وثيقة أوكرانية مسربة اطلع عليها موقع (أكسيوس) الأمريكي أن روسيا أجرت تدريبات عسكرية في اللحظة الأخيرة بالقرب من ممرات الشحن التجارية في البحر الأسود مما يهدد بخنق الاقتصاد الأوكراني.

ووفقًا لوثيقة داخلية صادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية فإن القوات الروسية تصعد من وجودها على جميع جوانب الحدود مع أوكرانيا.

وتقدّر الوثيقة الأوكرانية المسربة المساحة الإجمالية للتدريبات العسكرية الروسية بأنها تشغل 27% من البحر الأسود وهي نسبة ترتفع بشكل مطرد، في إشارة إلى الجهود المبذولة لفرض سيطرة فعلية على المياه الدولية.

وتُظهر الوثيقة المسربة أيضًا أن القوات الروسية تصعد من وجودها على كافة الحدود الأوكرانية بوحدات تتميز بمجموعة واسعة من القدرات، مما يشير إلى وجود نيات أخرى أكثر من مجرد استعراض القوة.

Scoop: Russia has been holding last-minute military exercises near commercial shipping lanes in the Black Sea that threaten to strangle Ukraine's economy, according to an internal Ukraine defense document reviewed by Axios. https://t.co/vmxLfc7JUp — Zach Basu (@zacharybasu) April 20, 2021

وتشير الوثيقة إلى أن تصرفات روسيا يمكن أن تكون مصممة لصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول، أو لمواجهة مناورات حلف الناتو والبلطجة على أوكرانيا لعكس “تطوراتها السياسية الإيجابية”.

لكنها وجدت أيضًا “احتمالًا كبيرًا” أن تسعى روسيا لاستفزاز القوات الأوكرانية من أجل خلق ذريعة لتوغل عسكري، كما فعلت في جورجيا عام 2008.

ووفقًا لأوكرانيا، فإن الروس يستفيدون أيضًا من البنية التحتية المدنية للأغراض العسكرية، وتقول الوثيقة إن روسيا قامت بتركيب رادارات على منصات الغاز الطبيعي التي استولت عليها من أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وكانت روسيا قد أعلنت الجمعة اعتزامها منع دخول السفن الأجنبية في أجزاء من البحر الأسود لإجراء تدريبات عسكرية حتى أكتوبر/تشرين الأول، وهو تصعيد أدانه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باعتباره مثالًا على “حملة موسكو المستمرة لتقويض وزعزعة استقرار أوكرانيا”.

وقبل أيام فقط، ألغت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) خططًا لإرسال سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود، وفقًا لوكالة لرويترز.

وهذا الشهر، اتهمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية بولندا بالقيام بأنشطة “استفزازية” بالقرب من خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي أوشك على الانتهاء في بحر البلطيق.