البث الحي
الأخبار|سوريا

“لو بيدي أوهبهم دمي”.. كلمات مؤثرة لمسن يربي أحفاده الأيتام بعدما فقد ابنيه (فيديو)

20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202102:08 PM (مكة المكرمة)

الحاج محسن المحسن البالغ من العمر 72 عامًا من مدينة حمص السورية، قُتل ولداه ويربي أحفاده مع جدتهم المسنة في ظروف نزوح غاية في الصعوبة.

يقول “ظروفنا صعبة وقاسية جدًا ونعيش على المعونات البسيطة التي توصلها المنظمات، وهؤلاء الأطفال متأثرون نفسيًا بفقدان أبويهم ويبكون ليلًا ونهارًا”.

ويضيف “فقدنا ولدينا ونسأل الله أن يتقبلهما في الشهداء ويجعلاهما شفيعين لنا يوم القيامة، ونحن لم نعد نملك شيئًا ولكننا نبذل مجهودًا كبيرًا لنراعي هؤلاء الأيتام ونسأل الله أن يتقبل ذلك منا”.

ويتابع “هذه المعاناة التي يشعر بها الأطفال تؤثر عليّ كثيرًا ولو أستطيع أن أوهبهم دمي لن أتردد، ولو أبيع ملابسي كي أشتري لهم حاجياتهم لفعلت”.

ويؤكد الحاج المحسن على أنه يحاول تلبية جميع متطلبات أحفاده الأيتام قدر استطاعته وما يتمناه هو أن يعطيه الله العمر والصحة كي يتمكن من أداء واجبه تجاههم، كما يتمنى أن يتمكن من تعليمهم أيضا، لأنه وفق قناعاته “إذا فقد الطفل العلم فقد كل شيء”.

وبحسب منظمات وهيئات إغاثية، اضطر ما يزيد عن 6.6 مليون شخص إلى العيش نازحين داخل البلاد وعلى المناطق الحدودية بسبب الحرب.

ويعيش عشرات آلاف النازحين أوضاعًا غاية في الصعوبة بسبب نقص الأغذية والأدوية إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وهطول الأمطار.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

هل يمكن أن تؤدي الضغوط المالية إلى ألم جسدي في السنوات اللاحقة؟

قال القائمون على الدراسة إن أغلب أبحاث الألم هي عصبية (غيتي)

موقع أكسيوس: مذكرة أوكرانية مسربة تكشف نطاق الحشد الروسي على الحدود

التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية مستمر (الأناضول)

بسبب “مخاطر غير مسبوقة”.. أمريكا توسع إرشادات عدم السفر لتشمل 80% من الدول

مسافرون يقفون في طوابير لتسجيل الوصول بمطار سياتل تاكوما الدولي بواشنطن (رويترز)

بعد 3 حوادث خلال شهر.. إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر ضمن حركة تغييرات واسعة

ضحايا بالعشرات في خروج قطار عن مساره في طوخ (رويترز)
الأكثر قراءة

أعلن نفسه القائد الأعلى للجيش.. هل انقلب رئيس تونس على الدستور؟ (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (وكالة الأناضول)

بعد أيام من انتخابه.. مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي ومجلس عسكري انتقالي بقيادة نجله

ديبي حكم تشاد أكثر من 30 عاما (غيتي)

حادث قطار طوخ.. وصلات خشبية للربط بين القضبان ومسؤول: مهندس الصيانة من أمر بوضعها (فيديو)

صورة متداولة لاستبدال الحديد بالخشب (مواقع التواصل)

خبير مياه: السودان أكبر متضرر من سد النهضة والفوائد مرهونة بدراسات غير موجودة (فيديو)

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)