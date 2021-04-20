متصل يصدم مذيع الجزيرة مباشر: ابني حاول قتلي بالسم فماذا أفعل معه؟ (فيديو)

فاجأ متصل على الهواء مذيع الجزيرة مباشر بأن ابنه البالغ من العمر 13 عاما حاول قتله بوضع السم له في كوب الشاي.

وقال المتصل لبرنامج أيام الله على الجزيرة مباشر إنه طلق زوجته الأولى التي أنجب منها ولدا وبنتين، وتزوج أخرى أنجب منها طفلة، وأن أولاده من زوجته الأولى يعيشون معه.

وأضاف “في يوم من الأيام أخبرتني زوجتي أن ابني حاول كتم أنفاس الطفلة الصغيرة، فظننت أنها تكيد له وتجاهلت الأمر”.

وتابع “بعد يومين من الحادثة وضع الابن مسحوقًا شديد السمّية لي في كوب الشاي، وتناولت والدتي شربة منه فحدث لها قئ شديد، فلم أشربه”.

وقال “حينما واجهت الابن بأنه كان يريد قتلي، قال لي: نعم حاولت قتلك لأنني أكرهك ولأنك لا تحبني”.

وعرفت بعد ذلك أنه استخدم قطعة قماش ليمسك بها كوب الشاي عند وضع السم حتى لا يترك أثرًا لبصماته على الكوب، فقمت بإرساله لوالدته ليقيم معها وقاطعته ولم أعد أنفق عليه، فهل ما فعلته حلال أم حرام؟.

لقطة من برنامج أيام الله (الجزيرة مباشر)

القطيعة ليست حلا

وأجاب الدكتور محمد عياش الكبيسي أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة قطر قائلا “في هذه المسألة لا نستطيع أن نتكلم عن حكم فقهي وإنما نتحدث عن قضية تربوية كيف تخرج طفل في أسرة مسلمة في مجتمع مسلم في دولة مسلمة بهذا السلوك الذي يحاول قتل أبيه”.

وأضاف “هذه حادثة متكررة وضرب مثالًا بابن آخر حاول ضرب أبيه”. وتساءل الكبيسي “أين مسؤولية التربية داخل الأسرة؟ وأين رقابة المجتمع وقيمه؟ وأين دور المدارس ومناهج التعليم والإعلام والفن؟”.

وقال “هذا الولد مخرج لأسرة ومدرسة ومجتمع ووسائل إعلام وفن وأنشطة اجتماعية ووضع سياسي وربما اقتصادي”.

وأضاف “من حق الأب أن يحتاط لنفسه وأن يحاول أن يمد للولد يد الإصلاح وليس الحنان فقط، وأن يحاول علاج الخلل، وفهم ما الذي دفعه لهذا التصرف السيء، لأن القطيعة ليست حلًا”.