البث الحي
الأخبار

متصل يصدم مذيع الجزيرة مباشر: ابني حاول قتلي بالسم فماذا أفعل معه؟ (فيديو)

20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202102:17 PM (مكة المكرمة)

فاجأ متصل على الهواء مذيع الجزيرة مباشر بأن ابنه البالغ من العمر 13 عاما حاول قتله بوضع السم له في كوب الشاي.

وقال المتصل لبرنامج أيام الله على الجزيرة مباشر إنه طلق زوجته الأولى التي أنجب منها ولدا وبنتين، وتزوج أخرى أنجب منها طفلة، وأن أولاده من زوجته الأولى يعيشون معه.

وأضاف “في يوم من الأيام أخبرتني زوجتي أن ابني حاول كتم أنفاس الطفلة الصغيرة، فظننت أنها تكيد له وتجاهلت الأمر”.

وتابع “بعد يومين من الحادثة وضع الابن مسحوقًا شديد السمّية لي في كوب الشاي، وتناولت والدتي شربة منه فحدث لها قئ شديد، فلم أشربه”.

وقال “حينما واجهت الابن بأنه كان يريد قتلي، قال لي: نعم حاولت قتلك لأنني أكرهك ولأنك لا تحبني”.

وعرفت بعد ذلك أنه استخدم قطعة قماش ليمسك بها كوب الشاي عند وضع السم حتى لا يترك أثرًا لبصماته على الكوب، فقمت بإرساله لوالدته ليقيم معها وقاطعته ولم أعد أنفق عليه، فهل ما فعلته حلال أم حرام؟.

لقطة من برنامج أيام الله (الجزيرة مباشر)

القطيعة ليست حلا

وأجاب الدكتور محمد عياش الكبيسي أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة قطر قائلا “في هذه المسألة لا نستطيع أن نتكلم عن حكم فقهي وإنما نتحدث عن قضية تربوية كيف تخرج طفل في أسرة مسلمة في مجتمع مسلم في دولة مسلمة بهذا السلوك الذي يحاول قتل أبيه”.

وأضاف “هذه حادثة متكررة وضرب مثالًا بابن آخر حاول ضرب أبيه”. وتساءل الكبيسي “أين مسؤولية التربية داخل الأسرة؟ وأين رقابة المجتمع وقيمه؟ وأين دور المدارس ومناهج التعليم والإعلام والفن؟”.

وقال “هذا الولد مخرج لأسرة ومدرسة ومجتمع ووسائل إعلام وفن وأنشطة اجتماعية ووضع سياسي وربما اقتصادي”.

وأضاف “من حق الأب أن يحتاط لنفسه وأن يحاول أن يمد للولد يد الإصلاح وليس الحنان فقط، وأن يحاول علاج الخلل، وفهم ما الذي دفعه لهذا التصرف السيء، لأن القطيعة ليست حلًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من الأخبار

هل يمكن أن تؤدي الضغوط المالية إلى ألم جسدي في السنوات اللاحقة؟

قال القائمون على الدراسة إن أغلب أبحاث الألم هي عصبية (غيتي)

موقع أكسيوس: مذكرة أوكرانية مسربة تكشف نطاق الحشد الروسي على الحدود

التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية مستمر (الأناضول)

بسبب “مخاطر غير مسبوقة”.. أمريكا توسع إرشادات عدم السفر لتشمل 80% من الدول

مسافرون يقفون في طوابير لتسجيل الوصول بمطار سياتل تاكوما الدولي بواشنطن (رويترز)

بعد 3 حوادث خلال شهر.. إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر ضمن حركة تغييرات واسعة

ضحايا بالعشرات في خروج قطار عن مساره في طوخ (رويترز)
الأكثر قراءة

أعلن نفسه القائد الأعلى للجيش.. هل انقلب رئيس تونس على الدستور؟ (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (وكالة الأناضول)

بعد أيام من انتخابه.. مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي ومجلس عسكري انتقالي بقيادة نجله

ديبي حكم تشاد أكثر من 30 عاما (غيتي)

حادث قطار طوخ.. وصلات خشبية للربط بين القضبان ومسؤول: مهندس الصيانة من أمر بوضعها (فيديو)

صورة متداولة لاستبدال الحديد بالخشب (مواقع التواصل)

خبير مياه: السودان أكبر متضرر من سد النهضة والفوائد مرهونة بدراسات غير موجودة (فيديو)

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)