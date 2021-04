جراء “وضع متوتر للغاية”.. السفير الأمريكي يغادر موسكو

أعلن السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، الثلاثاء، أنه سيعود إلى بلده الولايات المتحدة الأمريكية للتشاور، وذلك بعد أيام من توصية الحكومة الروسية بمغادرة البلاد خلال ما وصفته بأنه “وضع متوتر للغاية”.

وسيترك رحيل جون سوليفان سفارات البلدين بدون كبار الدبلوماسيين في لحظة حاسمة، حيث أعلنت واشنطن وموسكو مؤخرًا عن عقوبات جديدة، وتعزيز عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، ومخاوف بشأن صحة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو ريبيكا روس لوكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن السفير”أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وكانت موسكو “أوصت” الأسبوع الماضي السفير الأمريكي بالعودة إلى واشنطن “لإجراء مشاورات معمّقة وجديّة”.

Ambassador Sullivan is returning to the United States for consultations this week. His statement: https://t.co/CFisQQAEKl

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) April 20, 2021