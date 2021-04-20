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تركيا تقترح مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

البرلمان التركي (الأناضول-أرشيفية)
البرلمان التركي (الأناضول-أرشيفية)
20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202110:06 PM (مكة المكرمة)

أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بولنت توران، أن الحزب تقدم اليوم الثلاثاء بمقترح لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل “مجموعة صداقة” بين تركيا ومصر، وذلك في خطوة جديدة في إطار جهود أنقرة لتطبيع العلاقات مع القاهرة.

وأعرب توران في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي، عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما.

وأضاف “سنقدم المقترح اليوم، وسنتابع الموضوع مع المديريات المعنية في رئاسة البرلمان”، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وأشار توران إلى أنهم سيقدمون أيضا مقترحا آخر من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا وليبيا.

وكانت العلاقات الثنائية بين مصر وأنقرة قد شهدت حالة من الجمود على خلفية الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013.

وتبادل البلدان طرد السفراء ودعما لاحقا أطرافا متناحرة في النزاع الليبي؛ لكن ليبيا خطت خطواتها الأولى في إطار مرحلة انتقالية لما بعد الحرب.

وخلال الشهور الأخيرة الماضية عملت تركيا على محاولة تطبيع علاقاتها مع خصومها الإقليميين، قائلة إنها تواصلت دبلوماسيا مع مصر الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2013.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (مواقع التواصل)

حقبة جديدة

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأسبوع الماضي بما وصفها “حقبة جديدة” في العلاقات مع مصر، معلنا عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي تركي إلى القاهرة.

من جهته أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الشهر الماضي أن بلاده تسعى لبناء علاقات جيدة مع كل دول الجوار بما في ذلك مصر.

وأشار أكار، خلال كلمة أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع بأنقرة، إلى أن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان.

و شدد أكارعلى أن أنقرة تتوقع نهجاً مماثلاً من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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