بعد 3 حوادث خلال شهر.. إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر ضمن حركة تغييرات واسعة

أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حوادث قطارات في أقل من شهر أوقعت أكثر من 30 قتيلا، بحسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد رسلان شلبي نقل لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، بينما عُيّن مصطفى عبد اللطيف ابو المكارم في منصب رئيس الهيئة، وذلك ضمن حركة تغييرات واسعة شملت تعيين 10 قيادات جدد للسكة الحديد.

وأكد البيان إجراء تغييرات في قيادات هيئة السكك الحديد خاصة في قطاعي الصيانة والتطوير “بهدف الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لهيئة السكك الحديدية”.

والأحد لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم وأصيب نحو مئة بجروح عندما خرج قطار عن القضبان عند مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من حادث قطار آخر حصد 20 قتيلا في 26 مارس/آذار الماضي في محافظة سوهاج جنوبي مصر.

وفي 15 أبريل/نيسان الجاري أسفر خروج عربتي قطار عن مسارهما في محافظة الشرقية عن إصابة 15.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأساوية بسبب فوضى تعم الطرقات أو العربات القديمة أو حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية بحسب مراقبين.

وفي الوقت ذاته، يرفض وزير النقل المصري كامل الوزير تقديم استقالته التي يطالب بها المواطنون، وعادة ما يشير إلى “الخطأ البشري” باعتباره أبرز “أسباب وقوع مثل هذه الحوادث”، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديد في عام 2024.