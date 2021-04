بسبب “مخاطر غير مسبوقة”.. أمريكا توسع إرشادات عدم السفر لتشمل 80% من الدول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إنها ستوسع إرشادات عدم السفر لتشمل حوالي 80% من دول العالم، مشيرة إلى “مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين” بسبب جائحة كورونا.

وكانت قد أدرجت الوزارة بالفعل 34 من أصل 200 دولة على “المستوى الرابع: لا تسافر”، منها البرازيل والأرجنتين وهايتي وموزمبيق وروسيا وتنزانيا وتشاد وكوسوفو وكينيا.

وقالت في بيان “سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على هذا المستوى الرابع لتشمل ما يقرب من 80% من البلدان”، ما يعني إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها “تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية (لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)”.

ومُنع بالفعل معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوربا بسبب قيود كوفيد-19، كما فرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا موجودين في الآونة لأخيرة في معظم أنحاء أوربا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا. ولم يحدد البيت الأبيض إطارا زمنيا لموعد تخفيف تلك القيود.

