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بسبب “مخاطر غير مسبوقة”.. أمريكا توسع إرشادات عدم السفر لتشمل 80% من الدول

مسافرون يقفون في طوابير لتسجيل الوصول بمطار سياتل تاكوما الدولي بواشنطن (رويترز)
مسافرون يقفون في طوابير لتسجيل الوصول بمطار سياتل تاكوما الدولي بواشنطن (رويترز)
20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202104:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إنها ستوسع إرشادات عدم السفر لتشمل حوالي 80% من دول العالم، مشيرة إلى “مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين” بسبب جائحة كورونا.

وكانت قد أدرجت الوزارة بالفعل 34 من أصل 200 دولة على “المستوى الرابع: لا تسافر”، منها البرازيل والأرجنتين وهايتي وموزمبيق وروسيا وتنزانيا وتشاد وكوسوفو وكينيا.

وقالت في بيان “سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على هذا المستوى الرابع لتشمل ما يقرب من 80% من البلدان”، ما يعني إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها “تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية (لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)”.

ومُنع بالفعل معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوربا بسبب قيود كوفيد-19، كما فرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا موجودين في الآونة لأخيرة في معظم أنحاء أوربا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا. ولم يحدد البيت الأبيض إطارا زمنيا لموعد تخفيف تلك القيود.

إعطاء 910 ملايين جرعة لقاح حول العالم

صعد إجمالي عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا المطروحة للتوزيع عالميا إلى أكثر من 910 ملايين جرعة حتى أمس الإثنين، موزعة على 156 دولة، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 16.3 مليون جرعة، وذلك بحسب خارطة اللقاحات التي تعدها وكالة بلومبرغ.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 211.58  مليون جرعة، حصل خلالها 39.9% من إجمالي السكان على جرعة واحدة، بينما حصل 25.7% على الجرعتين.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية، بحصولها على 192.12 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم في البلاد.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الهند، التي حصلت على 126.95 مليون جرعة، إذ حصل 8% من السكان على الجرعة الأولى، و1.3% على الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة، جاء تكتل الاتحاد الأوربي، بعدما حصل على 112.98 مليون جرعة، توزعت بين 18.1 % من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و6.8 % من السكان حصلوا على الجرعتين.

وفي المرتبة الخامسة كانت بريطانيا، التي حصلت على 43.08  مليون جرعة، إذ تمكن 49.3 % من السكان من الحصول على الجرعة الأولى، و15.2 في المئة على الجرعتين.

وجاءت البرازيل في المرتبة السادسة، بإجمالي 36.59  مليون جرعة، تبعتها ألمانيا بـ 21.9  مليون جرعة ثم تركيا في المرتبة الثامنة بـ 20.19 مليون جرعة، حصل فيها 14.9 % من السكان على جرعة واحدة و9.4 % على الجرعتين، بحسب ذات المصدر.

ووفق مسح أجرته وكالة الأناضول، فإن الدول الأربع الأولى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوربي استحوذوا على ما يزيد عن 75 % من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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