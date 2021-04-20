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كورونا.. العالم يسجل أعلى إصابات في أسبوع والسويد تتخلص من مئات جرعات أسترازينيكا يوميا

تم تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة جديدة وهي الزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي (رويترز)
تم تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة جديدة وهي الزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي (رويترز)
20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202112:24 PM (مكة المكرمة)

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 على الإطلاق حول العالم خلال أسبوع، بينما كشف طبيب بارز في السويد عن التخلص من مئات الجرعات من لقاح أسترازينيكا يوميا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الإثنين، إنه تم تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة جديدة، وهي الزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي.

وأضاف أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع أيضًا بشكل مطرد على مدى خمسة أسابيع متتالية.

وقال جيبريسوس إن الأمر استغرق تسعة أشهر للوصول إلى مليون حالة وفاة، وأربعة أشهر لتصل إلى مليوني شخص، وثلاثة أشهر لتصل إلى 3 ملايين.

وأشار إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص هو ارتفاع عدد الحالات ودخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عامًا.

وقال جيبريسوس إن الزيادة قد تعزى إلى السلالات المتحورة الأكثر انتشارًا من حيث العدوى وحقيقة أن هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي بين هذه الفئة العمرية.

وقال “لدينا الأدوات اللازمة للسيطرة على هذا الجائحة في غضون أشهر، إذا طبقناها باستمرار وبالتساوي”.

(رويترز ـ أرشيف)

السويد وأسترازينيكا

صرح طبيب بارز في السويد، أمس، أن المئات من جرعات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يتم التخلص منها يوميًا في ستوكهولم، لأن لا أحد يريد الحصول عليها.

وقال الطبيب يوهان ستايرود من الرابطة الطبية في ستوكهولم في تصريحات لإذاعة (إس في تي) إنه ليس من الممكن العثور على متطوعين لتلقي اللقاح بسرعة كافية.

وتابع “وإذا لم يتم حقن الجرعة في غضون ساعات، فإنها تصبح غير صالحة للاستخدام ويتعين التخلص منها”.

وذكر ستايرود أن فوائد تلقي اللقاح من أجل مكافحة جائحة كورونا أعظم كثيرًا من مخاطره، وحث على تلقي اللقاح.

وبعد تعرض عدد محدود من الأشخاص لجلطات في الدم بعد الحصول على لقاح أسترازينيكا، قررت السلطات السويدية أن يقتصر استخدامها على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وذكرت إذاعة (إس في تي) أن بعض الأشخاص كانوا يلغون مواعيد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا عندما يكتشفون أنهم بصدد تلقي لقاح أسترازينيكا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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