إسماعيل رضوان: حماس حريصة على ترتيب البيت الفلسطيني (فيديو)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حرصها على ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وعلى المضي في إجراء الانتخابات المزمعة منتصف العام الجاري.

وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حوار مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أمس الخميس، إن الحركة تقدمت بقوائمها الانتخابية مؤكدا الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها، معربا عن أمله في تجري بعيدا عن التدخلات الإسرائيلية.

وحول استعدادات حركة حماس للعملية الانتخابية المقبلة أكد رضوان حرص الحركة على قيام الانتخابات في موعدها لترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة التحديات.

وقال إن حركة حماس شكلت القوائم الخاصة بها بشكل واضح وبعنوان واضح هو “القدس موعدنا”، مؤكدا أن الغاية هي أن القدس واحدة موحدة هي عاصمة للشعب الفلسطيني بالعمل على تحريرها لتكون عاصمة أبدية لفلسطين.

وأشار إلى أن قائمة حماس تضمنت رموزًا وطنية فلسطينية تمثلت في الشهداء والمعتقلين والأسرى ومكونات فلسطينية من الداخل ومن قطاع غزة وضمت رموزًا من كل هؤلاء إضافة إلى الشباب وغيرهم.

وقال رضوان إنه قوائم حماس ركزت على المرأة، إذ تمثل ما لا يقل عن ثلث من المقدمين للترشيح، كما ركزت على الشباب وقدمت منهم نسبة مقدرة أيضا في القائمة.

وبخصوص القائمة الموحَّدة التي كانت حركة حماس تنوي تقديمها قال رضوان إن ذلك حالت دون اجتهادات، لكنه أكد حرص حماس على تكوين حكومة وحدة وطنية حتى لو حصلت على الأغلبية في المجلس التشريعي.

وأكد رضوان أن حماس أعلنت جاهزيتها للانتخابات وكذلك حركة فتح، رافضا أي ضغوط من أي جهة لتأجيل العملية الانتخابية.

الانتخابات الفلسطينية

وتجرى الانتخابات الفلسطينية بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي، على 3 مراحل خلال هذا العام؛ تشريعية “برلمانية” تجرى في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، أمّا انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وستكون هذه الانتخابات -إن تمت في موعدها- هي الأولى منذ 15 عامًا، عندما فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات عامة في 2006.

وسجل محو 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات، بحسب أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية، وستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، أي أن المشاركة فيها من خلال القوائم فقط.