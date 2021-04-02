صنع منها 666 زوجا فقط.. نايكي تفوز بدعوى لوقف مبيعات “أحذية الشيطان”

أصدر قاضٍ أمريكي حكما لصالح لشركة نايكي لصناعة الأحذية، وقضى بأن توقف شركة في بروكلين مؤقتا مبيعات (أحذية الشيطان) التي أنتجتها بالتعاون مع مغني الراب “ليل ناس إكس”.

جاء حكم القاضي إريك كوميتي الذي صدر في بروكلين، أمس الخميس، بعد ثلاثة أيام من دعوى قضائية أقامتها نايكي ضد شركة (ميستشف بروداكت ستوديو)، قالت فيها إن الحذاء باللونين الأسود والأحمر والذي يحمل شعار نايكي، ينتهك علامتها التجارية.

أحذية الشيطان

أحذية الشيطان هي نسخ مخصصة من أحذية نايكي إير ماكس 97 الرياضية ويُزعم أنها تحتوي على قطرة دم بشري في النعل الأوسط، ومطبوع عليها آية من الإنجيل تشير إلى طرد الشيطان من الجنة.

وتم صنع 666 زوجا فقط، بتكلفة 1018 دولار للزوج، في حين كان المغني “ليل ناس إكس” يخطط لاختيار من سيحصل على الزوج 666، لكن هذه الخطة تم تأجيلها بعد الدعوى التي رفعتها نايكي.

قالت شركة (ميستشف بروداكت ستوديو) في بيان صدر بعد الحكم “الشركة تعتقد بقوة في حرية التعبير، نتطلع للتعاون مع نايكي والمحكمة لحل هذه القضية بأسرع طريقة ممكنة”.