احتجاجات بسبب تصدير إيطاليا نفاياتها إلى تونس (فيديو)

تظاهر عشرات التونسيين الخميس أمام سفارة إيطاليا بالعاصمة تونس لمطالبة إيطاليا بإرجاع 282 حاوية نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “ارفعوا نفاياتكم” في حين حمل آخرون أكياس نفايات بلاستيكية سوداء اللون تبرز منها ورود.

وقال الخبير في تثمين النفايات حمدي شعبان “نستقبلكم بالورود بينما تستقبلوننا بالنفايات”.

وأوضح موجها خطابه للسلطات الإيطالية “نريد أن ترفعوا نفاياتكم” وطالب الدولة التونسية “بأخذ القرارات الصحيحة لإرجاع النفايات”.

وأفادت مصادر أن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

ويلاحق في هذه القضية 26 شخصا ثمانية منهم محبوسون -وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولون في الجمارك- إضافة إلى آخر “هارب” وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.

ونظّم عشرات من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية يوم الأحد في ميناء سوسة في شرق تونس -مكان وجود الحاويات- للمطالبة بإعادتها إلى إيطاليا فورا.

ايداع المتهمين في قضية النفايات الايطالية سجن المسعدين https://t.co/u8jzG5V51F — journalistesfaxien (@journalistesfa1) December 21, 2020

وأثارت القضية الرأي العام التونسي، وقد يكشف الملف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تزداد في مواجهة تشديد المعايير الأوربية حول التعامل مع المخلّفات.

ومنعت سلطات إقليم كامبانيا-جنوب إيطاليا-في الآونة الأخيرة تصدير 600 حاوية نفايات أخرى إلى تونس كان من المقرر وضعها في مصنع للأسمنت، بسبب شكوك حول معاييرها، بحسب ما قالت وسائل اعلام تونسية.